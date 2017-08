V dneh, ko se podirajo turistični rekordi, predvsem v prestolnici priznavajo, da so takšno turistično rast pričakovali – seveda, če se ne bi zgodilo kaj nepredvidenega – med drugim zato, ker je mestni turizem že nekaj let v največjem porastu. Ljubljana je po globalnih mirovnih indeksih na prvih mestih po varnosti. Tudi v drugih izbranih občinah so si s promocijo prizadevali za turistično rast, a jih je ta nazadnje vendarle presenetila.

Strel v koleno so si zadajali sami Dobrih 1,2 milijona evrov bo letošnji izkupiček iz naslova turistične takse v blejski proračun, ocenjuje Matjaž Berčon, v. d. direktorja Turizma Bled in pomočnik župana, zadolžen za infrastrukturo in strateške projekte. Turistična taksa, ki se obračuna glede na število nočitev, je poleg koncesije od iger na srečo edini prihodek iz turizma v občinski proračun. Število nočitev na Bledu v zadnjih letih drastično raste; že lani je prenočilo dvakrat več turistov (906.000) kot pred štirimi leti, letos so že v prvih osmih mesecih našteli okrog 1,1 milijona nočitev. Lani je občina iztržila 1,012 milijona evrov turistične takse. Kam gre ta denar? Dve tretjini za promocijo in prireditve, za kar skrbijo Turizem Bled in društva. Tretjina pa za vzdrževanje javnih površin in infrastrukture. Slednja se je, če ne prej, v minulih dneh izkazala za problematično (seveda se za infrastrukturo lahko namenja denar tudi iz drugih proračunskih postavk, ne zgolj prihodki iz turističnih taks). »O storitvah ne moremo soditi, zagotovo pa se zadnje čase več