Že 17. leto zapored bo časopisna hiša Dnevnik izpeljala izbor Gazela leta, ki mu je javnost nadela ime poslovni oskar. Prvi korak je bil narejen že maja, ko so analitiki Bisnode pripravili lestvice in finančne podatke o 100 najhitreje rastočih podjetjih v šestih slovenskih regijah – osrednja Slovenija, gorenjska, dravsko-pomurska, primorsko-notranjska, dolenjsko-posavska in savinjsko-zasavska. Tudi letos bodo izbori regijskih gazel potekali v šolskih centrih, saj je eno od vodil gibanja Gazela približati podjetništvo mladim.

Predvsem pa uvrstitev med gazele veliko pomeni zaposlenim: je priznanje tudi njim, za njihov prispevek k rasti in uspehu. Po pogovorih s podjetji se v izbor kot nominirano podjetje uvrsti od tri do pet podjetij v vsaki od šestih regij.

»Kako smo počaščeni, da je naš trud in rezultati prepoznan,« so direktorji in ustanovitelji praviloma veseli, ko jih Dnevnik obvesti o uvrstitvi. Nekateri med njimi imajo tudi zadržek: »Ne vemo, ali se je dobro izpostavljati.« Pojasnimo jim, da okolje in mladi potrebujejo zglede in prek njih optimizem. Da vsaka dobra zgodba pomaga k ustvarjanju zaupanja. Ali pa bo mlad talent našel svojo vlogo v podjetju, ki je gazela.

Uporabljamo tudi sodoben, celovit kazalnik BSX (Bisnode Success Index), ki uspešnost podjetja meri z vidika lastnika (dobiček), zaposlenih (plače), države (davki) in menedžmenta (učinkovitost). Med možne kandidate se praviloma uvrsti od 10 do 12 podjetij na regijo.

Na regijsko lestvico se uvrstijo podjetja z vsaj petimi zaposlenimi in 220.500 evri čistih prihodkov od prodaje, ki so v zadnjih petih letih dosegla najvišjo rast prihodkov iz prodaje ter poslujejo z dobičkom. Raziskovanje posameznih podjetij oblikuje nabor potencialnih kandidatov za regijsko gazelo. Med kriteriji poleg velikosti podjetja (vsaj 15 zaposlenih) raziskujemo predvsem finančne podatke, boniteto podjetja in indeks rasti zaposlenih.

Zgodbe o uspehu

Z intervjuji z lastniki in direktorji gazel, ki jih izvajajo člani metodološke komisije in njihovi sodelavci, vključili pa so se tudi študenti, raziskujemo podjetniško zgodbo, poslovni model in trajnostno naravnanost kandidatov. Zanimajo nas razvoj, inoviranje, mednarodna usmerjenost, koncentracija kupcev in dobaviteljev, trženjska naravnanost, komunikacija in odnos do zaposlenih.

Intervjuji odkrivajo izjemne podjetniške zgodbe, izvirne poslovne pristope, ki pomagajo razumeti, zakaj so nekatera podjetja uspešna in rastejo, druga pa ne. Na podlagi namizne raziskave, izvedenih intervjujev in bonitetnega poročila metodološka komisija v razpravi odloči, katera tri podjetja v regiji postanejo nominiranci za priznanje.

Razprava temelji na utemeljevanju, izmenjavi razlogov, predvsem pa tudi prepoznavanju izjemnosti in vrlin vsakega od sodelujočih kandidatov. Izmed treh nominirancev komisija določi regijskega zmagovalca, ki s tem postane tudi finalist za najvišje priznanje zlata gazela leta, ki ga oktobra izmed šestih regijskih finalistov izbere svet Gazela, katerega vodenje je letos prevzel Bogomir Strašek, direktor KLS Ljubno, zlate gazele 2011. Regijski izbori se letos začnejo na Gorenjskem, ki ima kar dve zlati gazeli – NiceLabel tudi Knauf Insulation –, zaključijo pa v Novi Gorici. Zlato, srebrno in bronasto gazelo bomo izbrali 25. oktobra že tradicionalno v Cankarjevem domu v Ljubljani. jpš