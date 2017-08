Knauf Insulation, eden najhitreje rastočih proizvajalcev izolacijskih materialov in zlata gazela 2013, zaokroža izjemno zahtevno obdobje prestrukturiranja in uvajanja digitalizacije ter robotizacije. Podjetje, ki je pod vodstvom Tomaža Laniška lani ustvarilo slabih 111 milijonov evrov prihodkov, zaposlovalo pa 415 ljudi, tudi za letos načrtuje rast prihodkov, kadrovsko pa se želijo okrepiti predvsem v razvojnem centru. Razvojni center v Škofji Loki je namreč razvojni center za celotno skupino Knauf, ki ima 30 proizvodnih obratov in prodaja v 37 državah po vsem svetu.

V skladu s stabilno politiko rasti tega nemškega družinskega podjetja naj bi tudi letos ustvarili nekajodstotno rast prihodkov in še naprej dvigovali povprečno dodano vrednost na zaposlenega, ki je v 2016 znašala dobrih 82.000 evrov. O dosedanjem poslovanju v letošnjem letu pa Lanišek, ki je v letu 2012 nasledil Sašo Bavca, ki je prevzel položaj vodje marketinga za celotno skupino, ne želi govoriti, je pa s trenutnimi razmerami zadovoljen. Tudi zato, ker se razmere v domačem gradbeništvu izboljšujejo, saj je bila po podatkih Statističnega urada RS v prvem polletju vrednost gradbenih del, opravljenih v Sloveniji, za 18,4 odstotka višja kot v enakem obdobju lani.

Priložnosti v ZDA in Turčiji

»Izvozimo sicer več kot 80 odstotkov, a Slovenija je za nas pomemben trg, ki je v veliki meri odraz gibanj v Evropi. Zato so naše oči v prvi vrsti usmerjene v evropske trende, ker so ti tisti, ki narekujejo tudi lokalna gibanja. Rast gradbenega sektorja v Sloveniji nas sicer zelo veseli in se odraža tudi v naši prodaji, tako da po daljšem recesijskem obdobju spet nekoliko laže dihamo. To pa nas ne uspava, saj nas ekonomska zgodovina uči ciklike gospodarskih trendov, česar se moramo zavedati in biti na obrat, ki zagotovo pride, pripravljeni,« je zelo previden Lanišek. Ključna trga ostajata Nemčija in Slovenija, med pomembnejšimi so še Italija, kjer imajo vse zahtevnejše kupce, ter Avstrija in Poljska. Okrepiti želijo prisotnost v ZDA, kjer vidijo predvsem v mestih veliko poslovnih priložnosti, med novejše in zelo obetavne trge so vpisali Turčijo.

V celotni korporaciji je lani stekel proces racionalizacije in očiščevanja, kar so občutili tudi v Škofji Loki. »Pri nas so bili procesi že prej dokaj racionalno postavljeni, zato nas je proces očiščevanja morda malo manj prizadel kot nekatera druga podjetja v skupini, pa vendarle vsaka racionalizacija prinese s seboj spremembe, drugačen način dela in potrebo po prevetritvi sistemov, kar nam je vsekakor koristilo. Digitalizacija in robotizacija potekata vzporedno, kar nam na določenih področjih že prinaša koristi,« je pojasnil Lanišek.