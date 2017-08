Le peščica skrajnih desničarjev se je zbrala na sobotnem ponesrečeno poimenovanem »shodu za svobodo govora« v Bostonu. Njihovo zborovanje je bilo tako kot v še nekaterih drugih ameriških mestih napovedano še pred krvavimi dogodki v Charlottesvillu, kjer je mladi supremacist z avtom zapeljal med protirastične protestnike, ubil 32-letno Heather Heyer in ranil 19 ljudi, prebivalci demokratske trdnjave na vzhodni ameriški obali pa so se prav zaradi teh dogodkov in zaradi dvomljivega odziva predsednika Donalda Trumpa na sejanje nestrpnost in rasistične izpade množično odzvali nanj. Na ulice okoli policijsko strogo zavarovanega osrednjega mestnega parka se jih je zgrnilo okoli 40.000, ki so povsem preglasili belske supremaciste.

Shod slednjih, ki v z ograjo odmerjenem mu prostoru nikoli ni presegel več kot nekaj ducatov udeležencev, se je predčasno končal po poldrugi uri, policija pa je zagotovila, da protestniki niso prišli v stik z njimi. Mestne oblasti so že z zaostritvijo samega dovoljenja za zborovanje omejile njihovo število, za varovanje dogodka angažirale 500 pripadnikov varnostnih sil, poleg ograj pa so z velikimi smetarskimi tovornjaki blokirale ulice okoli parka, da se ne bi ponovil podoben napad na protestnike kot pred tednom dni v Virginiji in že nekajkrat v Evropi. Organizatorji zborovanja so vztrajno zatrjevali, da jih zgolj skrbi svoboda govora v ZDA ter da nimajo nič skupnega s kukluksklanovci, neonacisti in supremacisti, ki so neprikrito sejali sovraštvo v Charlottesvillu z izgovorom, da nasprotujejo odstranitvi spomenika južnjaškemu generalu Leeju. Pred nekaterimi preveč razvnetimi protestniki je udeležence zborovanja ob odhodu varovala policija, ki pa je proti slednjim tudi nekajkrat posredovala, ko so ob kričanju »Sram vas bodi« in »Izginite domov« po zraku poletele plastenke in plastične vreče z urinom. Nekaj več kot 30 protestnikov so tudi pridržali, a jih ne bodo kazensko preganjali.