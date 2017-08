Prule so eno najstarejših poimenovanih predelov Ljubljane. Ime izvira iz nemške besede bruel, s katero so označevali močvirnato zemljo. Oznako Prule so za del med grajskim hribom in Ljubljanico uporabljali že v 14. stoletju. Zanimivo pa je, da so, čeprav so bile Prule relativno hitro naseljene, ulice dolgo ostale brez imen. Tako so glavnino ulic poimenovali šele leta 1898, ko je ime dobila ulica Privoz, nabrežje so poimenovali Na Prulah, ulico, vzporedno z nabrežjem, pa so po principu uveljavljanja domačih imen imenovali Sredina. Danes je to Prijateljeva ulica.

Eno najbolj impozantnih poslopij na Prulah je bila 4. ljudska deška šola, zgrajena leta 1911, ko na Prulah še ni bilo drugega kot kmetije in nekaj vil. Ulice ob njej pa so poimenovali šele dobro desetletje kasneje. Ulica na vzhodni strani šole je dobila ime po slovničarju Antonu Janežiču, tista ob zahodni strani šole v smeri proti Karlovški cesti pa po šolniku Andreju Praprotniku.

Morebiti bi bilo sicer bolj primerno, da bi se po njem imenovala kakšna ulica ob Prvi mestni deški ljudski šoli, današnji osnovni šoli Ledina, kjer je Andrej Praprotnik služboval 32 let. V svojem času je veljal za najuglednejšega slovenskega šolnika, predstavljen je bil celo cesarju Francu Jožefu, ki ga je za zasluge v šolstvu odlikoval z zlatim križem za zasluge s krono.