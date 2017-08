Celica naj bi imela najmanj dvanajst članov. Štiri so aretirali – trije so Maročani, četrti je iz španske avtonomne enklave Melilla na severu Afrike. Pet domnevnih članov celice je policija ustrelila in ubila med njihovim napadom z vozilom v mestu Cambrils 200 kilometrov jugozahodno od Barcelone, v katerem je bila ubita ena oseba. Usoda najmanj treh članov celice pa ni znana. Najbolj zavzeto iščejo 22-letnega moškega maroškega rodu Younesa Abouyaaqouba, ki naj bi v četrtek vozil beli kombi, s katerim je na osrednji barcelonski cesti in sprehajalni promenadi Rambla ubil trinajst oseb, na desetine pa jih ranil. Trinajst jih je danes še vedno v kritičnem stanju.

Za drugi dve osebi, ki ju policija išče, pa ni jasno, ali sta živi ali pa sta morda umrli v eksploziji v hiši v mestu Alcanar jugozahodno od Barcelone, kjer naj bi celica pripravljala še večje napade v Kataloniji. Med drugim so našli plinske jeklenke, ki naj bi jih bilo kar 120. Po delovni teoriji naj bi teroristi načrtovali, da jih naložijo v tri kombije, ki so jih najeli na isto ime, in z njimi napadejo v Barceloni. Ta napad je šel očitno po zlu zaradi eksplozije v hiši, v kateri so našli najmanj tri različne vzorce DNK. Eden od iskanih, ki je morda umrl v hiši, je imam Abdelbaki Es Satty iz mošeje v mestu Ripoll severno od Barcelone, ki naj bi jo obiskovalo več članov celice.

Stopnje nevarnosti niso povišali V Barceloni so se danes spomnili žrtev z mašo v baziliki Sagrada Familia, ki so se je udeležili tudi kraljevi par in španski premier Mariano Rajoy. Z minuto molka se je sinoči začela tudi prva domača prvenstvena tekma barcelonskega nogometnega moštva, ponosa Katalonije. V napadih v Barceloni in Cambrilsu je bilo ubitih šest španskih državljanov, dva italijanska, dva portugalska ter po eden iz Belgije, Kanade, ZDA in sedemletni deček z avstralsko-britanskim državljanstvom. Odgovornost je prevzela teroristična organizacija Islamska država, ni pa jasno, ali je zares stala za celico. Oblasti so sprejele dodatne varnostne ukrepe, niso pa dvignile stopnje napada s četrte, ki je v veljavi že dlje časa, na najvišjo peto.