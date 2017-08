Osmo mesto Marka Kumpa (UEA Emirates) na enodnevni kolesarski klasiki v nemškem Hamburgu je najboljši dosežek novomeškega sprinterja v nizu svetovne serije World Tour in tudi najboljši letošnji slovenski dosežek na enodnevnih dirkah.

»Pred dirko se ne bi branil uvrstitve med deseterico,« je bil zadovoljen Marko Kump ali Dolenjska puščica, kot je že pred leti dobil kolesarski vzdevek. »Ker je dirka po konfiguraciji lahka, se vsi borijo za dobro pozicijo v koloni, kar na ozkih cestah posledično prinese veliko padcev. Živčnost, velika nervoza je del te dirke. Vsak od nas je srečen že, če lahko v Hamburgu ostane med prvimi. Tudi na preteklih dirkah sem imel dober občutek, počutil sem se močnega, a v zaključku mi je manjkal pravi občutek za dobro pozicijo pred zaključnim sprintom,« se je razgovoril Kump, ki mu bo dosežek tik za Italijanom Elio Vivianijem (Sky), Francozom Demarom, Nizozemcem Gruenewegnom, Norvežanom Kristoffom in Nemcem Greiplom zagotovo pomagal do pogodbe za sezono 2018.

V zmagoviti skupini sta od sedmerice Slovencev končala še Grega Bole (33.) in Jan Tratnik (40.), ki je bil v zaključku v močni ubežni skupini, a so jo tekmeci ujeli. »Zbili so me po tleh 20 kilometrov pred ciljem,« je nesrečni konec brez hujših posledic opisal Luka Mezgec, ki je v petek z zmago na ugledni nizozemski klasiki Veenendaal–Veenendaal z ekipo Orica Scott izjemno uspešno opravil generalko, a izvedba v Hamburgu se jim s Kamničanom kot pomočnikom in Calebom Ewanom kot kapetanom ni posrečila.

Španska Vuelta se je začela s spektakularno ekipno vožnjo na čas v francoskem Nimesu in vetrovno ravninsko do Gruissana. »Za našo ekipo se je začelo precej stresno, tudi zaradi padca že v prvih kilometrih. Vseeno nam je uspelo omejiti izgube časa in dosegli smo rezultat, kot smo ga pričakovali,« je komentiral Matej Mohorič. Z Janom Polancem sta pripeljala skozi cilj na čelu ekipe UAE Emirates s kapetanom Costo Ruijem in Luisom Meintjesom kot 19. ekipa dneva. Mohorič je govoril o padcu dveh članov ekipe, ki ga je zaradi zaviranja sredi ovinka povzročil maroški član ekipe Anass Ait El Abdia, Slovenca pa sta se na veliko srečo najhujšemu izognila.

Stres in padci so sestavni del začetka vroče Vuelte, nerodni Maročan pa je v nedeljo že moral domov zaradi zloma ključnice. Za Domna Novaka v dresu Bahrain Meride je bil začetek še bolj zahteven. »Bilo je težko, če pa je v ekipi še Vincenzo Nibali, je še težje,« je debi tritedenske dirke opisal mladi Novak. Prav Nibali se je med hribolazci najbolje znašel v drugi etapi ob zaključnem napadu ekipe Quick.step v vetru in nadoknadil nekaj sekund. V majici vodilnega je Rohana Dennisa iz BMC v rdeči zamenjal junak vetra Belgijec Yves Lampaert. Že danes bo v Andori nova sprememba.