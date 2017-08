Kaninska žičnica po nekaj klavrnih letih doživlja pravi preporod. Po uspešni zimski sezoni, ko so prepeljali 20.000 potnikov, prav toliko pa jih je na sončno stran Kanina prišlo z italijanske strani, so v poletni sezoni, ki se je začela 2. junija, iz doline na višino 2202 metra prepeljali že več kot 18.000 ljudi. Samo v tem mesecu 7600.

»Na sončno nedeljo, 13. avgusta, se je v enem dnevu s krožno kabinsko žičnico peljalo 1008 potnikov, kar je nov rekord v enem dnevu prepeljanih potnikov. Takšen rezultat smo že nekaj časa pričakovali in tudi napovedovali. Ko smo 28. julija prepeljali 680 potnikov, smo začeli razmišljati o štirimestni številki,« je zadovoljen direktor Sončnega Kanina Marijan Skornišek, ki kot pravi, v višku turistične sezone ne razmišlja o dopustu.

Pripravljajo se že na zimsko sezono »Za to bo čas oktobra. Veliko dela nas čaka tudi med poletjem. Po gradnji ferate s Sedla proti Prestreljeniškemu oknu, ki se je pokazala za zadetek v polno, smo v roku obnovili tudi tovorno žičnico proti Domu Petra Skalarja. Tega, ne vem zakaj, še niso začeli obnavljati. Zdaj potekajo dela pri prenovi dvosedežnice Graben, ki jo bomo uredili do zimske sezone. Med drugim bomo zamenjali jeklenico, številne druge naprave in tudi sedeže. Tudi sicer smo z mislimi že v zimi. Upamo, da nas bo narava pravočasno obdarila s snegom. Zdaj nam gre vreme zelo na roko in zato tudi rekordna sezona,« dodaja Skornišek in pove, da v vse delovanje vlagajo velike napore, saj se srečujejo s kadrovskimi problemi, ki naj bi jih v dobro vseh le razrešili. Kanin pa ne ponuja samo pohodništva. Poleg družinske varovane jeklenice ponujajo tudi zanimivo naravoslovno učno pot. Vrnili so se kolesarji, ki se v dolino spuščajo s C-postaje. Ponovno je opaziti jadralne padalce, zaživel je kolesarski park med B- in A-postajo, dobro je obiskan spust po jeklenici, nedaleč od A-postaje najmlajše privablja pustolovski park, sloves pitja kave s pogledom na Julijce in Jadransko morje pa je dobila restavracija Prestreljenik. Na višino 2200 metrov Sončni Kanin vabi, verjeli ali ne, tudi na jogo in na teraso restavracije na zgornji postaji krožne kabinske žičnice, kjer je prava poletna plaža.

Zanimanje za vožnje s štirisedežnico »Seveda se s tem, kar ponujamo zdaj, ne bomo zaustavili. Ponudbo moramo še povečati. Morda bomo zgradili še kakšno ferato. Skoraj ni turista, ki pride na Kanin, da se ne bi zapeljal s štirisedežnico do najvišje točke na Sedlu na višino 2300 metrov ali do Prevale. Od tam se nekateri odpravijo tudi na italijansko stran, kjer letos deluje le dostavna žičnica, povezava Funifor pa tokrat ne obratuje,« nam še pove Marijan Skornišek. Z rekordi se srečujejo tudi v dolini. Potem ko so lani v celotni sezoni našteli dobrih 275.000 prenočitev, so jih do konca julija letos našteli že 177.000, kar je 27 odstotkov več kot lani. »Že začetek poletne sezone je bil rekorden, saj se je število nočitev junija v primerjavi z lanskim letom podvojilo, v celotnem obdobju pa smo zapisali 45-odstotno rast v primerjavi z letom poprej. Polovico vseh nočitev odpade na Nemce, Slovence in Čehe. Tem sledijo Avstrijci, Nizozemci, Madžari, Belgijci, Angleži in Slovaki. Sosedje Italijani so bili ob koncu julija šele na 10. mestu,« nam je povedal Janko Humar, v. d. direktorja zavoda Dolina Soče in menil, da se bodo verjetno številke ob koncu avgusta spremenile v korist italijanskih gostov. Humar pogreša z izjemo Čehov predvsem ruske in poljske turiste.

Računajo na evropske razpise «Postali smo resna turistična destinacija. Problemov ne smemo reševati samo za nazaj. Bolje se moramo organizirati. Računamo tudi na evropske razpise. Posočje je ob Ljubljani v zadnjih 15 letih najbolj povečalo posteljne zmogljivosti. V sobah in kampih imamo 9000 postelj. Opažamo razvoj drobnega zasebnega sektorja. Odprtje hotela Kanin bo omogočilo celoletni turizem. Za razvoj turizma so hoteli predpogoj in pri nas predstavljajo 12 odstotkov vseh posteljnih zmogljivosti,« še pove Janko Humar, za katerega je vsak gost dobrodošel. Ob teh vročih dneh pa vsem, ki nameravajo priti v Zgornje Posočje, priporoča pravočasne rezervacije.