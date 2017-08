Po Angliji in Franciji so nogometno sezono odprli tudi v Španiji, Nemčiji in Italiji. Med kandidati za naslove državnih prvakov ni večjih sprememb, klubi pa lahko do konca avgusta ulovijo še zadnje okrepitve. Najbolj vroče je v Barceloni, kjer je nezadovoljstvo izrazil tudi kapetan in eden od najprepoznavnejših obrazov blaugrane Andres Iniesta.

Sprehod Reala v španski ligi? Real Madrid ima tako močno zasedbo, da v Španiji vsi pričakujejo sprehod kraljevega kluba do nove državne lovorike. V zadnjih letih se je v dvoboj Reala in Barcelone vrinil še Atletico Madrid, ki pa zaradi kazni Uefe ne sme nakupovati novih igralcev, zato obstajajo pomisleki, ali bo zdržal boj za naslov prvaka. Na premieri v Gironi je Atletico zaostajal z 0:2, zaradi simuliranja prekrška in neprimernih besed glavnemu sodniku je bil izključen Antoine Griezmann, vendar so Madridčani vseeno izvlekli remi 2:2. Goste je s številnimi paradami reševal tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki se do konca prestopnega roka očitno ne bo preselil v PSG za 100 milijonov evrov. Francoska televizija Canal + je medtem poročala, da je Manchester City pripravljen plačati 300 milijonov evrov za nakup Lionela Messija, vendar je klub kasneje zanikal zanimanje za Argentinca. »Če želimo, da bo Messi znova srečen, mora oditi predsednik Josep Maria Bartomeu,« je oster nekdanji šef Barcelone Joan Laporta, ki ima znova težnje po naskoku na vrh kluba. V Barceloni vre zaradi nezadovoljstva igralcev in navijačev, ki so razočarani nad upravo. Mediji so izvohali, da Messi sploh še ni podaljšal pogodbe, čeprav je Bartomeu na začetku poletja govoril drugače. Z odhodom iz Katalonije se očitno spogleduje tudi kapetan Andres Iniesta, ki je za časnik El Pais povedal, da so vodilni možje kluba izgubili spoštovanje do najboljših igralcev. »Spopadam se s čustvi, ki jih pred tem nisem poznal. Svojo prihodnost načrtujem tako, kot je v preteklosti zagotovo nikdar ne bi.«

Milan snuje veliko vrnitev V italijanski ligi je serijski prvak Juventus na uvodu s 3:0 odpihnil Cagliari. Stara dama je prva kandidatka za lovoriko, je pa že ostala brez superpokala, ki ga je po dramatičnem zaključku osvojil Lazio. Veliko vrnitev snujejo pri Milanu, ki po spremembah v vrhu kluba odslej deluje na kitajski pogon. V Nemčiji ne bi smelo biti večjih težav za Bayern, ki v zadnjih letih ob prevladi španskih klubov (predvsem Reala) neuspešno naskakuje evropski vrh. Borussia Dortmund je v zaključku prestopnega roka vroča predvsem zaradi morebitne prodaje Ousmaneja Dembeleja, ki izpušča treninge članskega moštva. Zanj se je ogrela Barcelona (prestop naj bi bil vreden okoli 150 milijonov evrov), direktor Borussie Hans-Joachim Watzke pa je povedal, da Dembele lahko odide, če bodo Katalonci plačali odškodnino. Še pred dvema tednoma sem mislil, da je Barcelona spoštovanja vreden klub. Zdaj sem si ustvaril drugačno mnenje.« V francoski ligi bo odslej prvi zvezdnik tekmovanja Neymar, ki je nedavno za rekordno odškodnino okrepil PSG. Parižanom se je v minuli sezoni izmuznil naslov prvaka, v tej sezoni pa poleg domačega prvenstva stavijo tudi na podvig v ligi prvakov, kjer še niso zapisali odmevnejšega uspeha. Doslej še niso igrali v polfinalu.