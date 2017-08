Z branjem Odprtega pisma Evropi priznanega belgijskega avtorja Stefana Hertmansa se v sredo na Ptuju začenjajo 21. Dnevi poezije in vina. Pri založbi Beletrina obljubljajo več kot petdeset dogodkov. Med najpomembnejše tradicionalno spadajo velika večerna pesniška branja in koncerti na ptujskem Vrazovem trgu ter vselej dobro obiskana intimna branja na vrtovih hiš Ptujčanov, pospremljena z vinskimi degustacijami. Obeta se nastop 21 pesnikov, med njimi Jianghe Ouyanga iz Kitajske in Amirja Ora iz Izraela ter Italijanke France Mancinelli in Indijke Sharmisthe Mohanty.

Letošnja častna gosta festivala bosta sicer slovenski pesnik Andrej Brvar (1945) in njegov čilenski kolega Raúl Zurita (1950); v času festivala bosta izšli njuni novi knjigi. Obsežna Transverzala: od Slikanice do Materiala vsebuje Brvarjeve zbrane zbirke, Igor Divjak pa v spremni besedi spomni, da je pesnik tudi likovnik, njegova knjiga pa debelo nanesen življenjski material. »Njegove podobe so obtežene z gravitacijo, so plastične in nekako ves čas drezajo vate in opozarjajo, glej, je svet resničen, po svoje nerazumljiv, sooči se z njim.«

Poezijo Raúla Zurite bomo v slovenščini brali prvič, in sicer v prevodu Janine Kos. Pesnik je bil žrtev Pinochetovega procesa in je vedno znova ubesedoval usodo takrat izginulih. »Bil je osebni boj proti agresijam političnih diktatur in morda ravno zato dosegel status čilskega sodobnega klasika,« poudarja vodja festivala Aleš Šteger.

Vabljeni v maskah Poseben poudarek bo letos tudi na sodobni madžarski poeziji (in vinu). Prisluhniti bo mogoče madžarskim pesnikom Ottu Tolnaiu, Jánosu Téreyju, Krisztini Tóth in Istvánu Vörösu, ki bodo v naslednjih dneh na madžarsko-slovenski prevajalski delavnici verze soočili z nekaterimi slovenskimi kolegi, denimo Ivom Svetino in Milanom Vincetičem. Med vrhunce festivala spada še velika promenada poezije, ki bo ptujske ulice zavzela na zadnji festivalski dan, v soboto. Mestno jedro bodo oživili tudi glasba in plesni nastopi številnih domačih glasbenih in folklornih zasedb ter uličnih umetnikov. Obiskovalci festivala se lahko promenadi pridružijo v maskah, četudi ni pust. Sicer pa pester program vsak dan ponuja za vsakogar nekaj – ob že omenjenem tudi različne okrogle mize in pogovore, denimo s Svetlano Slapšak, vodstvo po razstavi velike krajine v slovenskem slikarstvu Veliko je lepo, pa delavnice za otroke, na primer s pravljičarko Simono Kopinšek.