Alja H. in Ali H. že dve leti nista videla svojih otrok, osemletne Basme in petletnega Basima (vsa imena so zaradi varnosti družine spremenjena). Oktobra 2015, ob vrhuncu begunske krize, sta iz Iraka uspela rešiti zgolj najmlajšo, tedaj dveletno deklico Faizo. Na begu sta namreč starejša otroka začasno ostala v varstvu pri stricu, v ključnem trenutku, ko so morali zapustiti državo, pa se niso mogli hitro združiti in tudi ne urediti potovalnih papirjev za preostala otroka.

Streljanje in beg Oče Ali je bil v Iraku policist, vendar ga je v svoje vrste skušala vključiti ena od iraških milic – na način, ki je v vojnih krajih pogost: najprej s povabilom, nato z grožnjami in na koncu s streljanjem. Ali je bežal, streljali so na njegovo ženo, končala je na operacijski mizi in čudežno preživela. Iz