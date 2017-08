Cena za honor 9 se giblje tik pod petsto evri. Spada torej v srednji cenovni razred, vendar se po svojih zmogljivostih z lahkoto kosa z najboljšimi in najdražjimi mobilniki. Honor, ki je hčerinsko podjetje bolj znanega Huaweija, je telefon zasnoval kar se da smiselno, da je torej minimaliziral stroške, a vseeno ponudil dober izdelek.

Telefon zato nima najnovejšega zaslona z ločljivotjo 4k, ima pa še vedno dobrega s full HD. Nima najboljšega procesorja, ima dobrega. Nima najboljše dvojne kamere, ima pač samo dobro in tako dalje. Honor 9 je tako odličen kompromis, ki za relativno zmerno ceno ponudi vse, kar bo pravzaprav povprečnega uporabnika popolnoma zadovoljilo. Če pogledamo podrobneje, vidimo, da sta si honor 9 in trenutno priljubljen huawei P10 pod pokrovom zelo podobna. Imata enak procesor kot tudi zmogljivost delovnega spomina. Podobnost je tudi v dvojni kameri, ki pa pri Honorju ni bila zasnovana skupaj z Leico. Honorjeva denimo šepa pri stabilizaciji videa, vendar zajema zelo jasne in kontrastne fotografije, zahvaljujoč skupnemu delovanju barvne (12 ločljivostnih točk MP) in monokromatkse (20 MP) kamere.

Honor 9 tudi vizualno izstopa iz množice podobnih si telefonov. Predvsem po zadnji strani, ki je zasnovana iz več slojev stekla in tako na zanimiv način ujema svetlobo. Res pa je, da to ni ravno odpustljivo za prstne odtise, ki se zelo radi nabirajo.

Že prejšnji model, honor 8, je med uporabniki požel veliko odobravanja, devetka pa samo sledi preverjenemu receptu. Edini očitki telefonu izhajajo na račun nekoliko preskromne nadgradnje v primerjavi s prejšnjim modelom. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da ni trenutno ena boljših kupčij.