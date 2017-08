Špela Leskovic in Aleš Košak sta se največ ukvarjala z oblikovanjem interjerja, si pridobivala izkušnje in znanje, ki se je z leti kalilo in pridobilo značilen in prepoznaven slog. Na oblikovanje prostora imata svojstven avtorski pogled ter pristop povezovanja konteksta z novimi vsebinami in dobro razumevanje materialov in tehničnih detajlov.

Sama za svoj projektivni biro pravita: »Nastal je kot otrok sorodnih pogledov na estetiko in je danes prerasel v ljubezen do vsega lepega.« Prerasel je tudi okvire Slovenije, saj je pred dvema letoma AKSL odprl svoj biro še na Dunaju. Za svoje delo sta arhitekta prejela številne pohvale in nagrade doma in v tujini, njuni ambienti pa privabljajo številne obiskovalce. Prostori, ki srečajo njune intervencije, odražajo preplet kontinuitete in sodobnosti, premišljenosti in igrivosti. O svojem pristopu k ustvarjanju pravita: »Vsaka naloga je lahko nov izziv. Pomembno je, da te izzivi vedno izkustveno bogatijo, osrečujejo in vodijo dalje.«

Ljubljano zaznamuje kar nekaj njihovih interjerskih zasnov, ki jih mnogi (pre)poznajo: Restavracija Cubo v Ljubljani se ponaša s svojim asketskim in minimalističnim purizmom, interjer Restavracije Valvas'or v srcu Stare Ljubljane je izpovedno in tematsko povezan z lokacijo in rojstno hišo Janeza Vajkarda Valvasorja, Kavarna Rog generira utrip izteka Petkovškovega nabrežja in tako razteguje meje pojmovanja peš promenade ob Ljubljanici, z interjerjem pa ohranja spomin na bližnjo tovarno koles Rog. Med zadnjimi je tu še Restavracija Robba, ki se poigrava z idejo začasnega ali celo vstavljenega interjerja v star historični prostor – z abstraktnimi elementi se kontekstualno naveže na Robbov vodnjak in Robbo kot velikega umetnika, na čas baroka in njegove polnosti… Prijetno nam bo tudi v Restavraciji Rožmarin v Mariboru in v Evergreenu na Smledniku pri Ljubljani.

Pred kratkim so odprli Čokoladni atelje Dobnik na Cankarjevem nabrežju v Ljubljani – kultni prostor Mačka zdaj napolnjuje kavarniško vzdušje, ki ga zaznamujejo prijetnost, udobje in eleganca. Del prostora je namenjen tudi trgovini, kjer se lahko oskrbimo z bombonjerami, torticami in drugimi ročno izdelanimi čokoladicami. Oblike in barve interjerja je navdihnila umetnost priprave slaščic.

Osrednji prostor kavarne definira točilni pult, zraven katerega samostojno stojijo vitrine s sladicami, obdane v oblazinjeno oblogo. Po tleh je položen parket, ki se v predelu točilnega pulta vzpne tudi po njegovih sprednjih in stranskih stranicah. Stene so po vsem obodu kavarne obdane s keramiko; svetilke spominjajo na ročno izdelane čokoladne pralineje, prav take, kot jih delajo v ateljeju. Poudarjen prostorski element nakazuje sobo v sobi – obrobljen v leseni okvir s tekstilno oblogo pričara vtis dnevne sobe z oknom. Ne spreglejmo sanitarij; obravnavane kot prostor v prostoru so skrbno zasnovane, oblečene v tekstil v modrikastih odtenkih…