Požar, ki je avgusta lani uničil celoten, delno še leseni hangar, v katerem je bilo sedem letal, 13 vozov, dva avtomobila, kup druge opreme, pa tudi pisarne in učilnice, je bil za vse jadralce, člane Aerokluba Celje, nepričakovan.

»Šok je bil velik, saj je bil požar tudi zelo obsežen. Poguma in volje pa nam ni vzel. Nasprotno, še bolj nas je vse povezal in niti za en dan nismo prekinili naše dejavnosti. In dejansko je naš klub edini, ki je odprt vse dni v tednu,« pravi podpredsednik Aerokluba Celje Erazem Polutnik, ki je na prizorišče, ko je izbruhnil požar, prispel skoraj sočasno s prvimi gasilskimi enotami, saj je doma v neposredni bližini letališča.

Čeprav so se gasilci zelo trudili, so ocenili, da jim najstarejšega hangarja kljub naporu ne bo uspelo obvarovati, zato so vse sile raje usmerili v obvarovanje sosednjih objektov, v katerih je bilo še več letal in dragocene opreme. Kljub vsemu je nastalo za okoli dva milijona evrov škode. A nekateri predmeti, kot denimo starodobno letalo, ki so ga pred desetletji izdelali sami člani kluba, so imeli nepredstavljivo vrednost, ki se je nikoli ne bo dalo ovrednotiti.

»Številni aeroklubi so se po požaru odzvali in nam ponudili roko. Tako smo skupaj organizirali akcijo in očistili teren ter poskrbeli za odvoz zgorelega materiala na odpad, kar je bil precejšen zalogaj,« pravi Polutnik, ki je kriminalistom hvaležen, da so na pogorišču našli vseh sedem ploščic zgorelih jadralnih letal, s katerimi se letala identificirajo.