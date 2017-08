Poletje je čas, ko si zaslužimo brezskrbno poležavanje in namakanje v morju ali bazenu. Sonce in veter izčrpata lase. Ti postanejo suhi, krhki, manj prožni, velikokrat zbledijo in izgubijo barvo. A ker si tudi v poletnih mesecih želimo svež videz las, uporabimo namesto »težkih« izdelkov za zaščito pred soncem bolj voljne šampone, bogatejše balzame ali maske, ki jih na laseh pustimo delovati dlje časa. Največ nege potrebujejo predvsem pobarvani lasje. Na svetlo pobarvani lasje lahko med pogostim plavanjem v klorirani in slani vodi spremenijo barvo celo v zelenkasto. Zato lase pred plavanjem namažite s kremo, ki vsebuje snovi za zaščito barve in pred UV-žarki, tako bodo lasje zaščiteni pred soncem, bazenom in morjem.

Zaščita pred klorom in soljo Pred plavanjem v klorirani ali slani vodi stopimo pod prho in lase zmočimo z navadno vodo. S tem bodo lasni folikli, ki so kot spužva, vpili čisto vodo namesto klorirane ali morske. Dolgi, spuščeni lasje so še bolj izpostavljeni soli in kloru, zato si pred odhodom na plažo oziroma bazen lase spnite v kito ali figo. Morda imate zdaj čas, da eksperimentirate z različnimi stili. Lahko si pomagate tudi z balzamom za lase, ki se ne izpira, neguje lase in jih zaščiti; ta velikokrat dela čudeže. Po končanem kopanju in večerni negi telesa si razpustite kito, ki ste jo imeli čez dan, in navdušeni boste nad zapeljivo valovitimi lasmi brez kančka sledi o izsušenosti. V poletnih mesecih se tudi sicer skušajmo izogibati vsem pripomočkom za sušenje in oblikovanje las. Naravno in poletno pričesko lahko ustvarimo tudi med sušenjem las na zraku. Vsekakor pa svetujemo uporabo posebnih razpršil, ki jih dobite v vsaki bolje založeni trgovini in zaščitijo vrhnjo plast las s tankim filmom. Ta odbija UV-žarke in ohranja vlago, hkrati pa so ta razpršila navadno prijetnega vonja.

Modna pokrivala, ki ščitijo lase Sonce lahko poškoduje tudi lasišče. Najbolj so izpostavljeni predvsem dojenčki oziroma otroci ter tisti, ki imajo tanjše lase, so postriženi na prečo ali so delno oziroma popolnoma plešasti. Ne le lase, kar vso glavo je v poletnih mesecih primerno zaščititi s pokrivalom. Tudi letos so izjemno modni veliki klobuki, predvsem slamniki s širokimi krajci, zagotovo boste v pestri ponudbi našli najljubšega. Če ste bolj športen tip, lahko izberete tudi športno kapo s ščitkom, v katero lase, zvite v figo, brez težav skrijete. Hkrati pokrivalo zaščiti lase pred vetrom, ki lahko močno zavozla lase, ki jih s česanjem še dodatno uničimo.