Helena Blagne je pela »Objemi me in stisni k sebi me nocoj«, ko sta Steffen Leskovar in Damjan Zemljen vsak ob svoji mami hodila po rdeči preprogi Festivalne dvorane. Penina, jagode in druge dobrote so bile v ozadju že pripravljene na mizah z belo prevleko, medtem ko so gostje sedeli na prav takšnih stolih. Gromko so zaploskali, ko sta se takrat še prihodnja mladoporočenca približala županu Zoranu Jankoviću, pred katerim sta nekaj minut kasneje sklenila partnersko zvezo. Janković se je v približno polurnem govoru sprehodil skozi njuno življenje, razložil tudi, kako sta se spoznala in govoril o tem, da je iskrena poročna zaobljuba temelj partnerske zveze. »Zato si želim, da bi besede, ki bodo izrečene danes, veljale,« je z lista papirja bral ljubljanski župan, kasneje ju je pozval, naj se poljubita in izmenjata poročna prstana.

Želita prispevati k strpnosti Obred je potekal v treh jezikih, županove besede sta prevajalki prevajali v angleščino in nemščino. Sto petdeset svatov je prišlo iz 15 držav. Mama Steffena Leskovarja je Nemka. Na to je opozarjala tudi njegova oprava, oblečen je bil v nemško narodno nošo, njegov partner pa v slovensko. Steffen Leskovar in Damjan Zemljen sta poroko odprla za javnost z namenom. Kot pravi Steffen Leskovar, se je za strpnost vedno treba bojevati, kajti nestrpnost vedno znova iz kakšnega temnega kota udari na plan. Da bi prispevala k večji strpnosti v družbi, sta se odločila, da enega najpomembnejših dni v življenju delita z javnostjo. Želita pokazati, da je njuna ljubezen, njuna poroka ravno takšna, kot je ljubezen, poroka vseh parov, tako heteroseksualnih kot homoseksualnih. »Pri istospolni poroki gre za enake vrednote kot pri heteroseksualnih parih – za ljubezen, zvestobo, skupno bivanje in ustvarjanje družine,« je povedal Steffen Leskovar, nato pa razložil, kako sam razume družino. »Ustvarjanje družine pomeni, da dva, ki se imata rada, skleneta zakonsko zvezo. Če pride do otrok na kakršenkoli način, sta zakonca tista, ki sta zadolžena, da otroci rastejo v primernem okolju.« Sama si otrok ne želita, a poznata istospolne pare, ki bi radi imeli sina ali hčer, kar pa po slovenski zakonodaji še ni možno. »Takšne stvari vedno potrebujejo dolgo časa in veliko dela. Razumem, da družba morda še ni pripravljena na to, a nekega dne bo. Če ne prej, ko bodo otroci, ki že živijo v takšnih družinah, zrasli in povedali svoje,« je dejal Leskovar, ki opaža napredek v družbi. Meni, da je ta vse bolj strpna. S partnerjem Damjanom živita v vaškem okolju, v družinski hiši v Vodicah, kjer diskriminacije ne občutita. »Počutiva se enakovredna, ker vsakega človeka jemljeva kot enakovrednega. Seveda imajo nekateri ljudje drugačne poglede, kar pa je popolnoma normalno. Se s tem ne obremenjujeva.« Civilnemu obredu poroke je sledil cerkveni. Poročila sta se po običajih nove apostolske cerkve, katere korenine segajo v 19. stoletje. Ustanovljena je bila v Hamburgu, po vsem svetu ima okrog deset milijonov vernikov, včasih je bila najbolj razširjena v Evropi, zdaj pa naj bi bilo največ vernikov v Afriki. V Sloveniji sta dve manjši skupnosti v Ljubljani in Mariboru, ki skupaj štejeta okrog 50 članov.