Lepa policijska žetev

Novomeški policisti so poželi 1385 sadik konoplje in zasegli še kilogram že posušene droge na območju Dolenjske in Posavja. V okolici Novega mesta so pri 35-letnem osumljencu našli in zasegli 221 rastlin konoplje, visokih od 80 do 120 centimetrov. V okolici Trebnjega so odkrili nasad z 930 sadikami konoplje, visokimi okoli enega metra. V okolici Brežic pa so med hišno preiskavo našli in zasegli 234 rastlin konoplje. V Brežicah so 51-letni osumljenki zasegli en kilogram že lepo posušene in zapakirane trave. Zasegli so tudi več digitalnih tehtnic in pripomočke za gojenje prepovedanih drog. Policisti in kriminalisti preiskave nadaljujejo.