»Vidimo, da je bila hiša v Alcanarju prostor, kjer so storilci sestavljali bombe za enega ali več terorističnih napadov,« je dejal načelnik katalonske policije Josep Lluis Trapero. To hišo je sicer dan pred napadom uničila velika eksplozija, zaradi česar so teroristi očitno morali spremeniti načrte o izvedbi napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katalonski policisti so sicer teroristično celico, ki je bila odgovorna za napada v Barceloni in Cambrilsu, že uničili. »Zmožnosti teroristične celice so bile zaradi dela policije nevtralizirane,« je povedal katalonski notranji minister Joaquim Forn.

K nevtralizaciji celice so pripomogle aretacije in uboj teroristov. Španski notranji minister Juan Ignacio Zoido je o uničenju 12-članske teroristične celice govoril že v soboto, vendar so katalonske oblasti sprva izrazile dvom v to, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Izmed članov teroristične celice je trenutno na prostosti še domnevni voznik kombija na aveniji Rambla, 22-letni Maročan Younes Abouyaaquoub, za katerega je načelnik katalonske policije Trapero dejal, da ne vedo kje se nahaja. Španska policija je sporočila, da je storilec morda že zapustil Španijo.