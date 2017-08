»Načrt bo pomagal povečati varnost na javnih mest v Avstraliji,« je dejal avstralski premier Malcolm Turnbull. S pomočjo tega načrta pa bodo lahko tudi podjetja in lokalne oblasti lahko ugotovile, kako odporni so njihovi prostori na napade in kako jih bolje zaščititi.

Vlada se sicer zaveda tudi, da načrt mogoče ne more preprečiti napadov, vendar lahko zmanjša njihovo verjetnost in njihove posledice.

Med ukrepi vlada svetuje nameščanje sredstev »odvračanja«, kot so ograje in kamere, upočasnitev vozil z drevesi in kipi in osebje za hiter odziv.

Minister za promet Darren Chester je ukrepe označil kot »tragičen odsev trenutnih časov«. Kot je dejal, je sprejetje nadaljnjih ukrepov, ki bodo omejevali ljudi pri vsakodnevnih opravilih, neizogibno.

V Avstraliji je sicer januarja moški v središču mesta Melbourne zapeljal v množico nakupovalcev in ubil šest ljudi, vendar napada kasneje niso označili za teroristični napad. V prestolnici Canberra pa so vse bolj zaskrbljeni zaradi rastočega ekstremizma. Kot so sporočile lokalne oblasti, so v preteklih nekaj letih preprečili 13 terorističnih napadov.