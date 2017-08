Najdaljša čakalna doba je pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer uro in pol, po približno pol ure pa čakajo za vstop na mejnih prehodih Obrežje, Sečovlje, Starod in Dragonja, kjer čakajo toliko tudi za izstop.

Po podatkih hrvaškega avto kluba je na hitri cesti dvokilometrski zastoj proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Zastoj je na cesti Šmarje-Dragonja in na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje proti Brezovici in Vrhniki.

Zaradi burje je na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Predvidoma do polnoči bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice ter uvoza Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Celje-Vojnik-Frankolovo-Slovenske Konjice-Tepanje. Obvoz za osebna vozila je možen tudi po cesti Celje-Dole-Ponikva-Loče-Draža vas-Tepanje. Iz smeri Ljubljane za Celje, Šentjur, Rogaško Slatino in Laško priporočajo izvoz Celje zahod, Lopata.

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, na primorskih cestah do 22. ure, poroča prometnoinformacijski center.