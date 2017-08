Slovenci so tekmo proti Turčiji odprli bolje kot včerajšnjo proti Izraelu. Vodili so večji del prve četrtine, ob koncu uvodnega dela pa so Turki dosegli pet zaporednih točk in na prvi dvominutni odmor odšli s prednostjo štirih točk.

Domači košarkarji so drugih deset minut začeli tako kot so zaključili prvih. S petimi zaporednimi točkami so prišli do najvišjega vodstva v prvem polčasu, ki je znašalo devet točk. Po minuti odmora so Slovenci zaigrali nekoliko boljše, vendar Turkov do konca prvega polčasa niso uspeli uloviti. Še najbližje so bili v 19. minuti pri rezultatu 38:40. Košarkarji iz države, ki bo gostila zaključni del letošnjega EP, so na odmor odšli s prednostjo šestih točk.

Tudi drugi del srečanja je bil izenačen. Slovenci so po štirih minutah igre v drugem polčasu po dolgem času prešli v vodstvo. Na krilih Gorana Dragića, ki je v tem delu tekme dosegel deset točk, so Slovenci vztrajali v vodstvu (vodili so tudi za šest točk), kljub temu pa so Turki zadnjo četrtino začeli s prednostjo dveh točk.

Na začetku zadnje četrtine je svoji prvi točki na tekmi dosegel Luka Dončić. Slovenci so ob zaostanku petih točk uspeli pripraviti preobrat. Najprej je trojko zadel Klemen Prepelič, po košu in dodatnem prostem metu Anthonyja Randolpha so Slovenci prešli v vodstvo. Nato pa so nastopile črne minute. Turki so z agresivno igro in delnim izidom 13:0 povedli za dvanajst. Varovanci Igorja Kokoškova niso odnehali ter minuto do konca srečanja po dveh zaporednih trojkah v razmaku nekaj sekund ujeli Turke. V zadnjem napadu so imeli priložnost za izenačenje, toda met Dragiča ni končal v košu. Turki so tekmo dobili z rezultatom 86:84. Slovenci so tako doživeli tretji poraz v pripravljalnem obdobju.

»Tekma je bila zelo težka, a je prišla ravno prav v tem pripravljalnem obdobju. Nismo znali odreagirati na njihovo obrambo, dobili smo veliko lahkih košev, kar nas je stalo zmage. V napadu lahko še popravimo veliko stvari, tudi v obrambi nam v prvem polčasu ni šlo, v drugem smo to popravili, imeli nekaj odličnih minut. Dobro smo odigrali proti koncu, jih ujeli, lahko bi tudi zmagali, a se na koncu ni izšlo,« je po tekmi povedal pomočnik selektorja reprezentance Jaka Lakovič.

Naslednja tekma varovance selektorja Kokoškova čaka prihodnji četrtek, ko se bodo v Ljubljani pomerili z izbrano vrsto Hrvaške.