Hladna fronta, ki bo danes dosegla naše kraje, bo na severozahodu Slovenije že sredi dneva prinesla padavine in krajevne nevihte. Na Primorskem bodo tako do noči in ponoči lokalno močnejši nalivi. Po besedah dežurnega meteorologa na Agenciji RS za okolje, naj bodo previdni predvsem turisti, ki šotorijo v kampih na slovenski obali in hrvaški Istri, saj bodo tam možna krajevna neurja z močnejšimi sunki vetra.

Noč bo tudi drugod po Sloveniji prinesla oblake s padavinami, vendar bo dež v nedeljo zjutraj, ponekod pa šele zgodaj dopoldne, ponehal. Ponovno se bo zjasnilo, vendar bo občutno hladneje, saj bodo dnevne temperature po tej vremenski motnji precej nižje, kot smo jih bili navajeni v preteklih dneh, je povedal Markošek. Gibale se bodo med 19 in 23 stopinjami Celzija čez dan, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija.

Nedelja bo predvsem na Primorskem sončna, vendar bo pihala zmerna burja, drugod se bodo oblaki postopoma trgali. Meteorolog pa popoldan ne izključuje še kakšne krajevne plohe.

Markošek je poudaril, da poletja s to hladno fronto še ne bo konec. Prihodnji teden je tako pričakovati sončno vreme, sprva sicer s svežimi jutri. Ponekod se bo zjutraj pojavila tudi megla. Od srede naprej pa bo postopoma spet topleje, tako da konec tedna že lahko ponovno pričakujemo temperature okrog 30 stopinj Celzija, je še povedal dežurni meteorolog.