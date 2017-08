"Sedaj imamo priprtih šest osumljencev - glavnega osumljenca in še pet drugih," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal predstavnik nacionalnega preiskovalnega urada Markus Laine. "Preiskujemo vlogo teh pet drugih ljudi, zaenkrat pa še nismo prepričani, če imajo kakšne povezave z napadom. Bili so v stiku z glavnim osumljencem," je pojasnil.

Peterico so aretirali med racijo v stanovanju v mestnem predelu Varissuo, kjer živi veliko priseljencev.

Predtem je notranja ministrica Paula Risikko opisala glavnega osumljenca kot "tujega videza" in povezala dogodek z najnovejšimi napadi v Španiji, v katerih je umrlo 14 ljudi. Finske oblasti napad obravnavajo kot terorizem.

Glavnega osumljenca je policija aretirala nekaj minut po napadu. Njegove identitete še ni razkrila, prav tako ni znan motiv za napad. Ker so ga policisti ustrelili v nogo, je trenutno v bolnišnični oskrbi. "Zaradi njegovega zdravstvenega stanja glavnega osumljenca še nismo zaslišali," je povedal Laine.

Po navedbah policije je napadalec najverjetneje delal sam, kljub temu pa še vedno iščejo "morebitne druge storilce".

Incident se je zgodil na trgu Puutori v središču mesta. Takoj po napadu so zaprli središče mesta, po nekaj urah pa je bilo to spet odprto. Finske oblasti so po dogodku povišale stopnjo pripravljenosti po vsej državi ter okrepile varnost na letališčih in železniških postajah in policijsko prisotnost na cestah, še poroča AFP.