»Na Vuelto grem z željo, da mi uspe v kakšni etapi skočiti v beg in doseči kakšen vidnejši rezultat. Želja je etapna zmaga,« je z visokimi cilji na današnji start 72. španske Vuelte odšel eden od junakov italijanskega Gira Jan Polanc. Poleg zmagovalca ene najbolj mističnih etap letošnje izvedbe italijanskega kroga s ciljem na Etni bosta slovensko zastopstvo dopolnila še dva mlajša – njegov moštveni kolega pri UAE Emirates Matej Mohorič in Domen Novak v zasedbi slovenske Bahrain Meride.

Slovenija bo s tremi kolesarji znova ena najbolj zastopanih držav po številu prebivalcev. Španska Vuelta po spektaklu sicer zaostaja za Girom in francoskim Tourom, a po konfiguraciji je najtežja, najbolj gorata. Dirka se bo začela z ekipno vožnjo na čas v francoskem Nimesu. Že tretja etapa pa se končuje v Andori. Kar osem etap se končuje s klancem, kar je veliko več kot na Giru in Touru. Še nekaj etap pa je izrazito gorskih, le s ciljem v dolini. Tako se obeta tudi veliko več priložnosti za Jana Polanca. Zato verjetno tudi ni, kot je priznal, pred odhodom podrobno pregledal celotne trase. O pripravljenosti bolj ugiba. »Na tekmovalni ritem sem se uvajal na BinckBank Touru. Prve dni bom zagotovo podrejen drugim v ekipi,« napoveduje Polanc.

Matej Mohorič bo imel še manj priložnosti za lastne akcije. »Pripravljenost je dobra, tako da že z veseljem pričakujem start,« je optimist kolesar iz Podblice. »Moja vloga bo predvsem pomoč sotekmovalcem. Za skupno razvrstitev imamo Ruia Costo in Louisa Meintjesa, za sprinte Sacha Modola. V gorskih etapah bosta proste roke najbrž dobila Jan (Polanc) in Kolumbijec Darwin John Atapuma, ki bosta lovila etapne zmage,« je taktični načrt italijanske ekipe z arabskim sponzorjem povzel Mohorič.

Domen Novak je novinec na tritedenski dirki in bo v vlogi pomočnika Vincenza Nibalija. Ekipa Bahrain Merida ima v prvi sezoni sicer najslabšo bero zmag med vsemi 18 ekipami svetovne serije, na španski Vuelti pa imajo znova podobne ambicije, kot so jih imeli na italijanskem Giru – skupno zmago. Nibali je po tretjem mestu na domači dirki zagotovo med najbolj motiviranimi, zato bo imel Novak pomembno vlogo in veliko dela. Že to, da je skoraj celotno sezono ob Nibaliju, veliko pove o kvaliteti mladega dolenjskega kolesarja.

Ob Nibaliju bo največ pozornosti usmerjene na zmagovalca francoskega Toura Chrisa Frooma, ki ima veliko željo zmagati v Španiji in tako v praksi pokazati, kako je v moderni dobi z dvojčkom zmag Tour - Vuelta. Lani je bil blizu, a je zaradi skromne ekipe Sky moral priznati premoč Kolumbijca Quintane (letos ga ni na startu). Niz močnih hribolazcev, ki bodo glede na okoliščine tudi konkurenca Polancu, je ob že nekaj omenjenih zelo dolg. Od Alberta Contadorja, za katerega bo to zadnja velika tritedenska dirka, trojčka iz Orice (Chaves in brata Yates) do zmagovalca dirke Po Sloveniji Rafala Majke, Francoza Bardeta…