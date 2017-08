Na sedmi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom je slovenska košarkarska reprezentanca proti Izraelu odigrala katastrofalen prvi polčas, na koncu pa bila celo v igri za zmago. Kljub temu mora biti razpad sistema v prvih dveh četrtinah slaba dva tedna pred prvenstvom stare celine za selektorja Igorja Kokoškova in igralce resno opozorilo.

V Tel Avivu je bilo včeraj od začetka obračuna jasno, da se slovenski reprezentanci ne piše dobro. Gostitelji so namreč na parketu zagospodarili že po uvodnem sodnikovem metu, tako da je Kokoškov prvo minuto odmora vzel že po zaostanku z 0:6. Gostje so nekaj pokazali le v trenutkih, ko se je odprlo Goranu Dragiću, ko pa ga je selektor poslal na klop, je igra dokončno razpadla. Slovenska obramba je bila praktično neobstoječa, v napadu pa uigranih akcij ni bilo, saj so prevladovali večinoma posiljeni poskusi ena na ena, ki so jih gostitelji brez težav odbijali. Prednost Izraela je tako naraščala iz minute v minuto in v 19. znašala že visokih 21. Med polčasom je bilo v slovenski slačilnici zagotovo precej burno, kar se na parketu sprva ni poznalo. Gostje so še naprej igrali medlo in imeli ogromno težav z napadalnim skokom nasprotnika. Slika se je nekoliko spremenila šele, ko je ritem ujel na koncu znova prvi strelec Slovenije Luka Dončić. Osemnajstletnik je v tretji četrtini dosegel 13 od skupno 24 točk, v zadnji četrtini pa so se mu pridružili še Dragić, Randolph in Vidmar. Ko je slovenska igra le dobila rep in glavo, je prednost Izraela kopnela in tri minute pred koncem znašala le še štiri, a bližje gostje do zadnjega zvoka sirene niso zmogli.

»Nisem zadovoljen s tekmo, saj smo prišli psihično in fizično nepripravljeni. V prvem polčasu smo imeli 15 izgubljenih žog, v drugem nato le tri. Iz poraza se moramo kot ekipa kaj naučiti. Obramba mora biti glede na profil igralcev, ki jih imamo, primarna. V prvem polčasu je sploh nismo igrali, na parketu je bila le ena ekipa. V drugem smo reagirali, a je bilo prepozno za preobrat,« je bil po drugem porazu v pripravljalnem obdobju nejevoljen Igor Kokoškov.