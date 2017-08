Potrošnica je na tuji spletni strani opazila ugodno ponudbo: čevlji prestižne blagovne znamke, katerih cena je sicer okoli 500 evrov, so bili naprodaj za 150 evrov. Odločila se je za nakup. Po prejemu čevljev sta jo presenetila nenavaden vonj in slaba kvaliteta. Čevlji so bili tako neudobni, da so bili povsem neuporabni, poslani pa so bili iz Hongkonga in ne iz Nemčije, kjer naj bi bilo sodeč po podatkih, navedenih na spletni strani, registrirano podjetje.

Primer nakupa ponarejenega izdelka, ki so ga izpostavili v Evropskem potrošniškem centru (EPC) Slovenija, je imel srečen epilog. Potrošnica je dobila povrnjeno kupnino, s pomočjo mreže EPC pa se ji je uspelo dogovoriti, da ji ni bilo treba kriti stroškov uničenja ponarejenega blaga. V EPC Slovenija so ob tem poudarili, da so srečni konci takšnih zgodb redki. »P