Turisti vztrajajo

Na dan terorističnega napada v Barceloni so na bližnjo Costo Bravo prispeli slovenski gostje turistične agencije Palma. Do zdaj še nihče od njih ni izrazil želje po vrnitvi, so nam povedali v Palmi. Ali lahko turisti, ki so pri turistični agenciji rezervirali počitnice v Barceloni ali drugje v Španiji, pričakujejo odpoved potovanja? »V naslednjih tednih imamo predvidenih še kar nekaj odhodov, ki glede na trenutne informacije ostajajo nespremenjeni,« so dejali v Palmi in izrazili obžalovanje zaradi nedavnega dogodka.

Tudi v turistični agenciji Kompas odpovedi ali prestavitev za zdaj ne načrtujejo. Glavnina potovanj je sicer pri njihovi agenciji predvidena za konec septembra, oktober in adventno obdobje. »Predel Rambla je podobno ključen za obisk mesta, kot sta v Ljubljani Prešernov trg in Čopova ulica ali Glavni trg v Mariboru. Zato ostaja del naše ponudbe tudi v prihodnje,« so dejali v Kompasu. »Seveda pa bomo skrbno sledili varnostnim napotkom mestnih oblasti in poskrbeli za to, da bodo naši gostje maksimalno varni.« Poostren nadzor v mestu je po njihovih besedah običajna reakcija po tovrstnih dogodkih, prav tako povečana kontrola na letališčih, ki je sicer stalnica že zadnjih nekaj let.

Podobno menijo tudi v turistični agenciji Oskar. Ocenjujejo, da se bo kljub zelo tragičnim dogodkom življenje v mestu postavilo na noge že v nekaj dneh, dodatne gneče pa ne pričakujejo. Po njihovih izkušnjah turisti zaradi terorističnih napadov ne odpovedujejo počitnic, ki so jih že rezervirali, so pa v preteklih letih opazili zmanjšano število prijav za potovanja v kraje, kjer se je zgodil napad. »Vendar tega danes ni več, interes je kmalu ponovno narasel,« so poudarili.

Na ministrstvu za zunanje zadeve slovenskim državljanom, ki nameravajo obiskati Španijo, svetujejo, da spremljajo razvoj razmer v ciljnem kraju potovanja, da se izogibajo mestom, kjer se zbira veliko število ljudi, ter upoštevajo napotke varnostnih organov. Če potrebujejo konzularno pomoč, se lahko obrnejo na veleposlaništvo Slovenije v Madridu uš