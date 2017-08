Celjski mladinski center je gostil letošnji, že četrti maraton ustvarjanja kratkih filmov MUVIT/6X60. »In zelo smo veseli, da so si organizatorji festivala za letošnje prizorišče snemanja kratkih filmov izbrali prav naše mesto, ki se lahko pohvali s številnimi naravnimi, kulturnimi in turističnimi znamenitostmi,« je ekipe nagovorila podžupanja Mestne občine Celje Darja Turk in jim zaželela veliko ustvarjalnega navdiha.

Navdih so mladi filmarji iskali v literarnih delih Alme M. Karlin, svetovne popotnice, pisateljice in ene najbolj prepoznavnih osebnosti mesta Celje. Ekipe so dobile napotke oziroma smernice za delo, ki so se jih morale držati pri ustvarjanju filmov. To je motivacijski projekt, saj, kot pravi njegov idejni vodja Gregor Graf, maraton MUVIT/6X60 ustvarjanja kratkih filmov pozitivno deluje na vse.

»Treba se je bilo odločiti in posneti kratek film, za izvedbo celotne produkcije pa so imele ekipe 60 ur časa. To pomeni, da so morali v tem času napisati scenarij na podlagi usmeritev, posneti film, ga zmontirati in ga žiriji zadnji dan še pred polnočjo oddati,« pove Graf in dodaja: »S tem projektom želimo vzbuditi in spodbuditi ustvarjalnost pri vseh, ki čutijo strast do ustvarjanja filmov.«