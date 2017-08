Nogometni drugoligaši nadaljujejo prvenstvo s tekmami tretjega kroga. Derbi bo v Spodnji Šiški, kjer se bosta v ponedeljek popoldne udarili Ilirija in Mura, ki spadata v ožji krog kandidatov za uvrstitev v prvo ligo.

Mura je poleg Brava in Drave še neporaženo moštvo nove sezone. Prekmurci so pod vodstvom trenerja Anteja Šimundže silovito krenili in doslej po štirikrat zadeli tako proti Fužinarju kot Radomljam. Mura je bila učinkovita tudi med tednom v prvem krogu pokala, ko je s 5:2 ugnala drugoligaša Zarico. Ilirija je po uspešni premieri na drugoligaški sceni nesrečno klonila v zadnji minuti tekme v Sežani, vendar Ljubljančani ne mečejo puške v koruzo. Proti prvemu favoritu tekmovanja v neposrednem televizijskem prenosu snujejo napad na tri točke. V pokalu so bili Ilirijani blizu presenečenja, a jih je prvoligaš Krško s kraljem strelcev Miljanom Škrbićem ugnal šele po izvajanju enajstmetrovk.

Drava bo zmagoviti niz s prvim zvezdnikom lige Nastjo Čehom poskušala nadaljevati na Ravnah na Koroškem. Vroč je napadalec Marko Panikvar, ki je tako kot Murin Luka Bobičanec v dveh krogih prispeval tri zadetke. Pričakovati je, da bo imel ljubljanski Bravo zahtevnejše delo v Veržeju, saj je Farmtech pred tednom dni ugnal lanskega podprvaka iz Doba, ki pa je v novi sezoni še vedno brez točk. Podobno usodo delita tudi Brda in Krka z enako razliko v golih (2:6). Dob bo jutri gostoval v Brežicah, Brici bodo gostili Jadran Dekane, Krka pa se bo danes odpravila v Lendavo. Prekmurski in dolenjski nogometaši se sploh še niso pomerili na uradni tekmi.

Pari 3. kroga 2. SNL, danes ob 17. uri: Fužinar Ravne – Drava Ptuj, Kalcer Radomlje – Zarica Kranj, Rogaška – Cherrybox 24 Tabor Sežana, Nafta 1903 – Krka, Farmtech Veržej – Bravo, jutri ob 17. uri: Brežice Terme Čatež – Roltek Dob, Brda – Jadran Dekani, ponedeljek ob 17. uri: Ilirija 1911 – Mura, vrstni red: Mura, Drava in Bravo po 6, Jadran, Sežana in Brežice po 4, Ilirija, Nafta, Veržej in Rogaška po 3, Zarica, Fužinar in Radomlje po 1, Dob, Brda in Krka 0.