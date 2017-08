Šesti krog državnega prvenstva bo raztegnjen kar na tri dni. Danes bosta tekmi v Kranju in Mariboru, jutri v Dravogradu in Domžalah, medtem ko bo lokalni derbi med Rudarjem in Celjem šele v ponedeljek ob 20. uri v Velenju. Za Mariborčane in Ljubljančane bo tekma tudi ogrevanje za prvi veliki derbi 27. avgusta v Stožicah. »V boju za naslov prvaka ne vidim le Maribora kot edinega resnega tekmeca, ampak vsaj še Domžale, ker imajo kakovost z dobro selekcionirano zasedbo ter igro z glavo in repom. Maribor je resna tekmovalna ekipa, ki je dolgo časa skupaj in se je naučila zmagovati ter osvajati lovorike. So zasedba z zmagovalno miselnostjo. Zaradi teh dejstev so rahel favorit za naslov prvaka. Vse druge nas čaka težka pot z veliko dela, da bomo prišli na takšno raven,« o razmerju sil na slovenski sceni razmišlja hrvaški strokovnjak na klopi Olimpije Igor Bišćan.

TRIGLAV – GORICAdanes ob 18. uri, sodnik: Skomina Kranjčani še čakajo na prvo letošnjo zmago. Uvod v sezono so za zdaj popestrili s kar štirimi remiji. Računajo, da bi se v šestem krogu le lahko izšlo po načrtih, navsezadnje tudi zato, ker je trener Anton Žlogar v uvodnih 450 minutah zagotovo dobil natančnejši vpogled v to, kaj ima na razpolago. Težko je reči, ali bo zgolj temeljita analiza dosedanjih svetlih točk in napak oziroma ustrezni popravki dovolj za prvo zmago, ni pa nobenega dvoma, da ima kranjski optimizem realne osnove. »Prepričan sem, da se z Gorico lahko spustimo v odprt boj za zmago,« pravi izkušeni Dejan Robnik, eden od nogometašev, ki se je z Gorico meril že v prejšnjem kranjskem prvoligaškem obdobju. Statistika pravi, da Goričanov na zadnjih petih medsebojnih tekmah niso premagali, seveda pa je bilo takratno razmerje moči drugačno. Ekipi se ponovno merita po dobrih treh letih, tokrat z drugačnim izhodiščem, saj ima Gorica za seboj skromnejši uvod z eno samo zmago. Ker je bila priigrana v prejšnjem krogu, morda kaže na to, da je serija porazov preteklost in da so igralci naredili odločilni preskok, ki jih je doslej oddaljeval od točk. A proti Aluminiju so vse tri osvojili kot slabša ekipa na igrišču, kar daje tekmi v Kranju dodaten pridih negotovosti. Verjetni postavi – Triglav: Džafić, Arh Česen, Gvardjančić, Bojić, Kuhar, Robnik, Udović, Gajič, Bukara, Majcen, Poplatnik. Gorica: Sorčan, Celcer, Jogan, Kavčič, Gregorič, Humar, Grudina, Žigon, Kapić, Osuji, Filipović. Naš namig: 0.

MARIBOR – KRŠKOdanes ob 20.20, sodnik: Kajtazović V torek jih čaka s Hapoelom vsaj tekma sezone, če ne zadnjih treh sezon, ampak Darko Milanič zagotavlja, da bo Maribor vzel Krško zelo resno. »Niti ne bomo imeli časa tarnati, saj smo vse to hoteli: Evropo, daljša potovanja,« se izzivov veseli Milanič. Toda izzivi si sledijo v pestrem ritmu in 10 tekem, ki sta jih v celoti odigrala Mitja Viler in Jasmin Handanović, je tudi izkušenemu dvojcu prišlo do živega. Handanovića še boli roka in bo verjetno branil Matko Obradović, Viler bo najbrž debi v prvenstvu prepustil Žanu Kolmaniču. Krško je proti Mariboru doslej izvleklo en remi, vendar se je večkrat že izkazalo za tekmeca, proti kateremu morajo vijoličasti vztrajno garati za zadetek. Ker bo Marcos Tavares najbrž počival, bo Milanič lahko preveril, kdo je še v strelski formi. Jasmin Mešanović in Luka Zahović ostajata pri le enem zadetku. »Na juriš, naprej, zabiti enega ali dva, da jih čim prej umirimo,« je taktika proti četi Stipeta Balajića. Krčane, ki so po oddaji dveh točk Ankaranu na Gubcu v pokalu šele po enajstmetrovkah v prvem krogu napredovali čez Ilirijo, čaka peklenski ritem. Resda so z Miljanom Škrbićem, prvim strelcem in igralcem meseca avgusta, četrti na lestvici, toda Stipeta Balajića čakajo v paketu Maribor, Domžale in Olimpija. Verjetni postavi – Maribor: Obradović, Palčič, Šuler, Billong, Kolmanič, Hotić, Ogrinec, Pihler, Kramarič, Zahović, Mešanović. Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Diyoke, Krajcer, Škrbić, Mandić, Jakolić, Mujan, Nakić, Kovačič. Naš namig: 1

ANKARAN – OLIMPIJA jutri ob 16.50, sodnik: Vinčić Ljubljančani so v odlični formi, pravico nastopa ima končno Andrej Vombergar, ki bo zaostril konkurenco v napadu, treningom se je priključil tudi Rok Kronaveter, za katerega iščejo rešitev, ki bo najboljša za klub, igralca in trenerja. »Upam, da bo še naprej del ekipe. Je kakovosten igralec, ki lahko prispeva veliko pozitivnih stvari k uspehu ekipe,« pravi trener Igor Bišćan. Še vedno sta poškodovana Brkić in Krefl, a Bišćan ima v slačilnici toliko kakovosti, da je velika nevarnost nezadovoljstva tistih, ki ne igrajo. Očitno je našel udarno enajsterico, potem ko je nekaterim vizionarsko dodelil nove vloge. Defenzivni vezist Alves je postal klasična desetka, centralni vezist Kapun je odslej na krilu. Ankaran se dnevno krepi z novimi igralci sumljive kakovosti. Na treningih jih je že 27, zato trener Vlado Badžim komaj pozna vse po imenih in priimkih. »Pripravljam posebno taktiko za Olimpijo,« je samozavesten Badžim. Novinci v Ankaranu otežujejo strokovnemu štabu Olimpije pripravo na tekmo. »Predvsem se moramo ukvarjati sami s seboj. Imamo kakovostnejšo zasedbo in če bomo pokazali vse, česar smo sposobni, bomo zelo blizu uspeha,« napoveduje Bišćan. Del tekme v Dravogradu naj bi odigral tudi Vombergar, ki še lovi tekmovalni ritem, v katerem je preostali del ekipe. Verjetni postavi – Ankaran: Papadopoulos, Karamatić, Gliha, Meledje, Badžim, Dautović, Primc, Škvorc, Kidrič, Delgado, Humar. Olimpija: Vidmar, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Čanađija, Tomić, Kapun, Alves, Savić, Issah . Naš namig: 2.