Lille v Franciji ni upravičil zaupanja, vendar pa jih še ne bi odpisal. 1,65 se nudi za njihovo domačo zmago proti Caenu. Tako in tako se velja držati taktike, da klubu, ki si ga izbereš, slediš bolj pozorno kot drugim. Da ujameš ritem. Pred par leti smo tako čakali na košarkarje Olimpije. Vedelo se je, da morajo enkrat zmagati skrajno presenetljivo, kvota je pa rastla in rastla. In res so potem razbili neko južnoslovansko ekipo, kvota je bila pa okoli 3. Gorica te dni se zdi takšne vrste. Niso se še ujeli, ve pa se, da se morajo. Za dvojko v sobotnem dvoboju s Triglavom je na voljo 2,45, razmerja med različnim stavniškimi izbirami na tej tekmi (vključujoč tradicijo) pa namigujejo na rezultat 1:1. Zgolj v razmislek. Poznam tudi človeka, ki je vedno stavil samo za tekme, ki so se mu na listku njegovega kolega zdele sporne. In je zadeval več kot kolega. No, 1,45 na Domžale proti Aluminiju deluje kot darilo. Sploh če upoštevamo, da se je direkcija razglasila prost vstop kot nagrado za 10.000 gledalcev v Stožicah med tednom. Tokrat morajo zmagati, ta tekma bi pa sploh lahko bila izhodiščni »fiks«, ki bi se mu dalo na listku pridružiti kako ničlico za oplemenitev kvote. Za kar se priložnost ponuja doma, v ponedeljek, v Velenju, kamor prihaja vse stabilnejše Celje.

Ne pozabimo, da ta vikend začenjajo Italijani. Par njihovih klubov, Juve, Lazio, Milan in Napoli, smo že videli na delu, to, da gredo v prvenstvo z letečim startom, medtem ko drugi startajo z mesta, pa jih v prvem kolu dela še večje favorite, kot že so. Sploh to velja za od dolgoletne latargije frustrirani Milan v nedeljo zvečer v gosteh pri Crotoneju. 1,50 se bo v mojem primeru zagotovo pridružilo Domžalam, kot 1,30 na Lazio doma. Če koga vznemirja brcati obnemoglega, opozarjam na 4,65 vreden dvoznak na Betis proti Barceloni.