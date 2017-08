Tekma med Tottenhamom in Chelseajem bo v številnih pogledih posebna, saj ne gre zgolj za še enega od številnih mestnih derbijev, temveč za obračun v minuli sezoni najuspešnejših angleških klubov. Temu primerno bo tudi prizorišče, saj se bosta ekipi pomerili na nacionalnem stadionu Wembley, ki je v letošnji sezoni zaradi prenove White Hart Lana postal začasno prebivališče Tottenhama.

A igranje na novem prizorišču utegne angleškim podprvakom v nadaljevanju sezone povzročati nemalo težav, opozarjajo poznavalci otoškega nogometa. Poleg tega, da je Tottenham na Wembleyju izgubili zadnjih šest od desetih tekem, ne gre prezreti niti dejstva, da je igrišče za 440 kvadratnih metrov večje, kot je bilo njihovo prejšnje. »Na White Hart Lanu se dobro počutimo, saj gre za naš dom, a dobro se moramo počutiti tudi na Wembleyju. Na voljo je več prostora, zaradi česar nasprotnik težje pritiska, vendar pa je prav tako treba preteči več metrov,« je pred časom razmišljal trener gostiteljev Mauricio Pochettino.

Argentinec je v prvem krogu svojo ekipo popeljal do gostujoče zmage proti Newcastlu (2:0), pa čeprav na prve poletne okrepitve še vedno čaka. Prav veliko jih ne gre pričakovati, saj je do konca prestopnega roka le še dobrih deset dni. Vseeno naj bi se jim po poročanju angleškega tiska že v kratkem pridružil branilec Ajaxa Davinson Sanchez, ki bo nadomestil v Manchester City prodanega Kyla Walkerja.

Novih okrepitev se v teh dneh zagotovo ne bi branili niti pri Chelseaju, pa čeprav so se klubu poleti pridružili Antonio Rüdiger, Tiemoue Bakayoko in Alvaro Morata. Prvaki bodo namreč po presenetljivem domačem porazu pretekli teden proti Burnleyju (2:3) nastopili močno oslabljeni. Poleg užaljenega Diega Coste, ki se po sporu s trenerjem Antoniem Contejem kuja v Braziliji, bodo jutri manjkali še poškodovani Eden Hazard ter kaznovana Gary Cahill in Cesc Fabregas, pod vprašajem pa je tudi nastop Bakayoka. Ob vseh kadrovskih težavah je jasno, da tekma za Chelsea prihaja ob nepravem času, a v klubu se vseeno tolažijo, da so v aprilskem polfinalu pokala FA prav na Wembleyju Tottenham premagali s 4:2. »Naš položaj je po rdečih kartonih Cahilla in Fabregasa proti Burnleyju vsem dobro znan. Priprave potekajo dobro, na tekmi pa bomo morali biti osredotočeni in dati vse od sebe. Ne smemo iskati izgovorov. Tudi če prejmemo dva rdeča kartona, mora biti takšen klub, kot je Chelsea, na to pripravljen,« je včeraj zatrdil Antonio Conte.