Obesil se je na ulično svetilko Kobariški in bovški gorski reševalci dnevno poročajo o jadralnih padalcih, ki jim morajo pomagati iz krošenj dreves, kamor se ujamejo po malo manj posrečenem pristanku. Ponavadi jim ni hujšega, veje ublažijo padec in velja, da je še vedno bolje, če si malo popraskan kot pa povsem polomljen ob zasilnem pristanku na trdnih tleh. No, pri sosedih Avstrijcih pa so imeli nemalo zabave ob tem, ko priletni nemški jadralni padalec na Tirolskem ni ujel krošnje drevesa, pač pa se je prav fino s padalom zataknil za vrh ulične svetilke. 70-letnik ni zdržal »obešen« na luči, pač pa je toliko časa mencal, da se je izmotal iz zapletenih vrvi in na koncu zgrmel kakih deset metrov navzdol, tako da so ga malce polomljenega reševalci našli v bližnjem jarku. Dokončno je potem pristal v innsbruški bolnišnici, fotografije na luči visečega padala pa so pristale na svetovnem omrežju.

Z lulčkom je mahal policistoma Da boste našli hrvaško Garešnico, boste kakopak morali uporabiti zemljevide strica Googla. Na zemljevid, kakor se temu reče, pa je ta zaselek postavil 51-letni Mijo K., stari znanec policije, ki je le nekaj mesecev po tem, ko je prišel iz zapora, znova »udaril«. Nepopravljivi zidar namreč nadaljuje teroriziranje vseh okoli sebe, najraje se spravi na lastno ženo. In ko je ta poklicala policiste, se je Mijo spravil še na njih. Po zgledu našega »specialca« Stephena Casiraghija jih je pričakal le v spodnji majici. Spodaj ni imel ničesar. Svoje premoženje je vzel v roke in začel z njim mahati proti policistoma. No, prav ustrašila se ga ravno nista, bilo jima je pa verjetno malce zoprno. Malce bolj sta se ga ustrašila, ko je lulčka zamenjal za sekiro, mahal z njo nad glavo in tulil, kako da bo vse pobil. Vse skupaj se je končalo tako, da sta policista v roke vzela – ja, pištoli.

Legvana lovili po bloku Da gasilci z drevesa vsake toliko snamejo kakšno mačko, je splošno znano. Da se morajo ubadati tudi z nevarnimi osami in sršeni, tudi veste. Vsake toliko poročamo še o kakšni pobegli kravi, celo o kačah, ki se skrijejo pod pokrove avtomobilov, smo vas že seznanili. Da pa bi morali gasilci po navpični steni večstanovanjskega objekta plezati in loviti legvana, tega pa ne slišimo vsak dan, kajne? Pa se je to pripetilo prostovoljnim gasilcem PGD Talum iz Kidričevega, ki so jih na pomoč poklicali prestrašeni stanovalci, ko so na steni bloka opazili kuščarja, ki si ga menda mnogi radi omislijo za domačo žival. Kapo dol gasilcem iz Kidričevega, ki jim nobena naloga očitno ni pretežka. Pobeglo žival so ujeli in legvana vrnili lastniku. Mi mu nalagamo, naj ob novem letu, ko bodo gasilci prišli s koledarjem v rokah, le globoko seže v denarnico!

Zgradil laboratorij in šel v – zapor Prav pošteno se mora tolči po betici tale pridelovalec konoplje iz Podvelke ob reki Dravi. Celo starejšo hišo je preuredil v naravnost čudovit laboratorij za gojenje konoplje. Prezračevanje, luči, vse polno folije, cele vreče najboljšega gnojila in zemlje, pa iz tujine naročeno seme. Vse to še zapakirano in lepo zloženo ter pripravljeno za začetek setve. A ni prišel niti do rasti, kaj žele žetve, saj so ga prehiteli radeljski policisti. Vse so odnesli ubogemu 32-letniku, ki mu je zdaj v celoti propadel posel z marihuano. No, vsaj za bivanje in prehrano mu kljub propadu poslovne ideje ne bo treba poskrbeti. Nekaj časa bo živel na račun države, saj smo izvedeli, da njegov posel ni bil ravno startup. Je že izkušeni kmetovalec…