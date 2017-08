Dunajčanka se je s petletnim sinom in starši odpravila na pohod na na 1909 metrov visoko goro nad Osojskim jezerom na avstrijskem Koroškem. Dopoldne so prispeli do gorskega in planšarskega muzeja v Pöllingejevi koči na Osojščici. Deček se je tam zaigral ob lesenih skulpturah medveda in škrata, ki stojita pred vhodom v muzej. Pri tem je iz ravnotežja spravil približno 80-kilogramsko skulpturo škrata, prevrnila se je in ga pokopala pod seboj.

Otroku so takoj priskočili na pomoč pretreseni sorodniki in dva zdravnika, ki sta sta bila po naključju tam. Nezavestnega fantka sta začela oživljati in jima ga je uspelo stabilizirati, nato so ga reševalci s helikopterjem odpeljali v celovško kliniko. Tam je bil ves trud urgentnih zdravnikov zaman. Deček je še istega dne umrl zaradi hudih poškodb glave.

Policijski inšpektorat v Sattendorfu zdaj preiskuje sum povzročitve smrti iz malomarnosti. Kriminalistom je že uspelo rekonstruirati potek nesreče in so ugotovili, da skulpturi sploh nista bili pritrjeni ob kamniti podstavek, zaradi česar sta se prevrnili že ob dotiku. »To se ne bi smelo zgoditi,« je izjavo neimenovanega policista citiral časnik Kleine Zeitung.