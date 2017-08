Človek ne more verjeti! Očitno se je predsednik GZS odločil, kdo bo generalna direktorica, in to dosmrtna, tako kot je bil dosedanji direktor, ki ravno tako izjavlja, »da je pripravljen ostati na GZS in pomagati uresničevanju ciljev GZS«.

Pred časom sem že zapisal, sedaj le ponavljam, da naj gre v gospodarstvo in vse svoje bogate izkušnje uporabi za »odličnost in rast«, kot navaja predsednik GZS. Po dolgem direktorovanju na društvu Manager (le česa se je tam naučila, mi res ni jasno) bi tudi gospo Šmucevo poslal v gospodarstvo, da tam pokaže svoje sposobnosti in s svojim konkretnim delom »da podporo gospodarski odličnosti in rasti«.

Na koncu bi predsednika GZS spomnil, da gospa Šmuc le ni tako dobra kandidatka. Spomnil bi ga na njeno znano izjavo, ko je šlo za vprašanje odgovornosti prof. Mramorja in sedanje ministrice Brenčičeve zaradi neupravičenega izplačila dodatkov (tudi za spanje), celo za poklicano se je čutila, da o tem napiše članek, in je zapisala: »Zdaj odstavljati tiste, ki so v preteklosti našli luknjo v sistemu, za kar so se vsaj opravičili, je nesmiselno početje. Tudi zato, ker jih najbrž nimamo s kom zamenjati.«

Na to sem gospo Šmucevo opozoril z naslednjimi pisanimi besedami: »Ne gre za iskanje luknje v sistemu, saj bi, če bi to bilo res, rekli, da določen predpis tolmačimo na več načinov. V tem primeru gre za grobo kršenje predpisov s strani dveh profesorjev in je v tem njuna odgovornost in tudi vseh ostalih. V tem je njuna odgovornost, ker sta kršila zapovedano normo. Trditev, da država nima drugih kadrov, saj sta se opravičila in jima je treba oprostiti, je ravno tako bosa. To je žalitev za šolski sistem. Upam, da vam bo kdo odgovoril. Če to vi in vaše združenje zagovarjate, je zelo žalostno. Če pa je to vaše osebno stališče, zakaj se podpisujete kot funkcionar?! V tem primeru ste zreli, da vas pristojni organ združenja nemudoma razreši, ker tako pomemben organ oziroma njen čelni funkcionar ne sme in ne more zagovarjati nezakonitosti. To vaše razmišljanje je, gospa Šmuc, ne samo luknjasto, ampak zelo votlo.«

Dodajam, da gre za zelo neetično stališče, ki zagovarja kršitev pravnih norm, kar je nedopustno. Tak kandidat ne more biti generalni direktor GZS.

Upam, da predsednik GZS sedaj razume, da gospa Šmuceva le ni dobra kandidatka in da ni dovolj, če je »napovedala nadaljnjo podporo gospodarski odličnosti in rasti«. Ni dovolj, če je fotogenična in je na sliki luštna (lepota je relativen pojem), pa še »naša« je. Veliko je še naših, brez navednic, dobrih kadrov v gospodarstvu, ki so se dokazali v praksi ter konkretno izkazali in dokazali odličnost ter bi bili bolj primerni za generalnega direktorja GZS od gospe Šmuceve. Njih ponudba je široka, le povabiti jih je treba. Tam, kjer je volja, je tudi pot. Za našo Slovenijo nam gre, mar ne?

Remzo Skenderović, član društva SRP