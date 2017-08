Mark Žitnik Strle zase pravi, da je »bajsi«, vendar lahko ob soočenju v živo zaznaš, da premore fizično moč, in težko verjameš, da ga šport absolutno nikdar ni zanimal. Ali bolj neposredno: čeravno je deklariran gej, premore specifično in prepričljivo moškost.

Težko je oceniti, ali je Žitnik Strle zgolj izrazito samosvoj ali pa tudi spreten komunikator, ki odmerja informacije po svoji odmeri. Ko namreč zaslišiš njegov glas, se ti zdi logično, da ga vprašaš, ali poje. Pa reče, da nikakor ne. Kljub temu da je zmagal na Zvezde pojejo v navezi s Sanjo Grohar. Ko dandanes suvereno, deklarirano pove, da je usmerjen istospolno, pomisliš, da je ta izstop izvedel postopno in spretno. No, priznati je treba, da na koncu tudi odločno kot redko kateri Slovenec.

Letnik 1976. V osnovno šolo je hodil v Kranju. Četrt Planina. V srednjo v Ljubljano. Na Šubičko. Preden je še kot najstnik na Zelenem valu začel kot radijski voditelj nočnega programa, ki se je po polnoči predvajal tudi na Kanalu A, pravi, da ni kazal ambicij po nastopanju. Pa vendar je končal v zabavništvu. Čeprav si je njegov oče želel, da bi postal zobozdravnik. Potem je prestopil na RGL, se udeležil tudi avdicije na Pop TV, kjer ga je opazil Stane Grah in ga pripeljal na TV Pika. S sovoditeljico Ajšo Šunjič se je menda spoznal pet dni prej, v TV-studio pa sta sedla brez generalke in odvodila štiriurni program. Aprila 1998 se je to zgodilo. Bil je drugačen voditelj. Talentiran, se nemara reče. Ves čas mu je teklo. Ni imel zadreg. Goste je spraševal s predpostavko, da bo, če bo spraševal, kar zanima njega, to zagotovo zanimalo še koga. Kar je nekaj, česar si ne privošči kar vsak novinar. »Zato nikdar nisem imel pripravljenih vprašanj na listu papirja. Enkrat na teden smo imeli politično temo oziroma političnega gosta, sicer pa nismo bili politična televizija. So pa politiki vstopali v shemo zabave. Spomnim se, da so se v natečaju za najbolj simpatične Slovence, ki se je imenoval Adam in Eva z napako, skoraj vedno med deseterico prebili tudi politiki,« se spominja. No, Borut Pahor je že v času njegove večerne oddaje na RGL popeljal njegove poslušalce po Primorski kot turistični vodnik. Kar lahko razumemo kot prvi znani nastavek za predsednikove dandanašnje tovrstne akcije.

Opravičil se je Janezu Janši in SDS

Na TV-sceni je bil relativno dolgo. Pet na TV Pika in pet na Papriki, kjer je bil tudi solastnik s Šunjičevo. »Prodali smo televizijo. Po petih letih nismo imeli več moči. V službo sem prihajal ob sedmih zjutraj, odhajal pa ob dveh ponoči. Sami smo sesali studio, likali zavese, se pudrali, vodili, skrbeli za denar in marketing. Ta tempo me je izpil,« pravi, čeravno se zdi, da se je tudi koncept oddaje izpel. Kajti po TV Papriki se ni ravno zatekel na Veliko planino past krave, temveč je postal šef marketinga v igralnici Kongo. In ni izginil iz javnosti. Prirejal je razne javne prireditve, kot so bili lepotni in pevski natečaji. Na primer Zlati glas Konga, kjer je prvo leto (2008) nagrado občinstva pobrala Urška Čepin, v naslednjih štirih letih so se med drugim zgodili pevski nastopi pevcev, kot so Sabina Mali, Erik Ferfolja, Petra Slapar, Patricija Srnec, Mateja Gruden, David Grom, Sara Kobold, Žana, Iris, Ana Rotar, Taya, Dani & Zoran ali Sandra Auer. Nabor imen, ki bi prav prišli igralcu Luki Cimpriču za njegovo rubriko: »Kje se je zataknilo?« Se pa spodobi omeniti, da je imela Pesem poletja, torej takisto pevski natečaj, ki ga je Žitnik organiziral še v času TV Paprika, zelo spodoben doseg.

Konec sodelovanja z Jocem Pečečnikom oziroma igralnico Kongo se je zgodil leta 2012. Obudimo spomin. V začetku tistega leta se je dogajala kampanja glede referenduma o družinskem zakoniku, konec leta 2011 so bile pa volitve, po katerih je vlado sestavila za Pozitivno Slovenijo drugouvrščena SDS. Žitnik je na svojem facebook profilu napisal dve zadevi. Prvič, da ima »Janez Janša tako rad idejo tradicionalne družine, da je doslej ustvaril že dve«, in pa da mu gre ob sestavi ministrskih imen tedaj novoustanovljene vlade na bruhanje. Lastnik Konga Pečečnik se je Janši in SDS nemudoma opravičil, Žitnika pa vrgel iz službe.