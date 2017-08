Sodobni avtomobili so praviloma vedno zanesljivejši. A le na papirju, kajti z vedno večjim deležem najraznovrstnejših tehnologij in materialov postajajo tudi vedno zapletenejši, to pa zahteva določeno znanje in denar pri vzdrževanju. Ni namreč vseeno, ali vam avtomobil vzdržujejo ali popravijo na servisu, ki ima vse znanje, dostop do tehnične dokumentacije, posodobljene baze podatkov in seveda ustrezno orodje ter prave nadomestne dele, ali pa vam to skuša narediti nekdo pod domačim kozolcem. Časi mojstrov za vse so namreč davno minili.

Tako danes poznamo tri vrste različnih »stopenj« servisnih delavnic: uradne, torej tiste, ki spadajo pod okrilje določene znamke, uvoznika ali prodajalca, nepooblaščene, ki z določenimi prodajalci nimajo sklenjene neposredne pogodbe, a imajo vse potrebne certifikate, ki dokazujejo, da delujejo po standardih določenih znamk in tudi uporabljajo ustrezne nadomesten dele, ter tiste, ki dobesedno nekaj brkljajo v domačih garažah in pri katerih nikoli ne morete vedeti, ali ste kupili mačka v žaklju.

A pozor, kar nekaj zmot kroži med uporabniki vozil, kar zadeva serviserje. Ena od njih je, da morate avtomobil, ki je še v garanciji, nujno servisirati le pri pooblaščenem serviserju. »Podaljševanje garancije in dodatna jamstva seveda niso slovenska posebnost, avtomobilske tovarne želijo na tak način dodatno zapolnjevati svoje servisne zmogljivosti tudi drugje po Evropi. Ker bi to lahko pomenilo zaprtje samostojnih servisnih delavnic, kar bi povzročilo zmanjšanje konkurence, je evropska komisija sprejela tako imenovano uredbo o skupinskih izjemah. V njej je natančno določeno, v katerih primerih lahko tudi nepooblaščeni serviserji posegajo v vozila, za katera še vedno velja garancijska doba, ne da bi to povzročilo izgubo garancije,« je poudaril Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije na njihovi internetni strani. Dodal je: »Torej je prava izbira omejena na tiste ponudnike, ki imajo ustrezno potrdilo, da se na posel spoznajo. Pred izbiro alternative je zato nujno preveriti, ali takšen certifikat vaš serviser dejansko ima.« In takšen certifikat vam bo vsak serviser, ki da kaj nase in na svoj posel dolgoročno, tudi pokazal, saj dokazuje, da je bil del izdelan tako, kot bi nosil oznako avtomobilske tovarne, a ga prodajajo pod drugo blagovno znamko in za nižjo ceno.

Razlike so v cenah

Iz tega torej izhaja, da lahko vozilo servisirate tudi pri nepooblaščenem servisu, le da tam serviserji vedo, kaj delajo, in da so opremljeni z ustreznim orodjem in znanjem. In vprašali se boste torej, kje so potem razlike med pooblaščenimi in nepooblaščenimi servisi. Ivo Cešek, koordinator servisne mreže Service MAXX, ki je ena od mrež servisov pri nas, pravi, da so ključne razlike pri cenah storitev in rezervnih delih, ki so pri pooblaščenih serviserjih občutno višje: »Že to, da stopiš v prostor, ki ga krasijo tovarniški logotipi, nekaj stane. Enako velja za originalne dele v tovarniški embalaži v primerjavi z večinoma enakimi, izdelanimi pri istem proizvajalcu, a zapakiranimi v nevtralno embalažo. Pooblaščeni servisi vgrajujejo načeloma le originalne nadomestne dele, nepooblaščeni pa originalne, njim enakovredne ali pa precej cenejše. Potem so tukaj razlike v organizaciji načrtovanja in izvedbah izobraževanja in tehnične pomoči, kjer so protokoli pri pooblaščenih servisih zelo natančno določeni, pri nepooblaščenih pa ne obstajajo rešitve na sistemski ravni. Pri naši mreži Service MAXX pa izobraževanja izvajamo s pomočjo akademije, certificiranja in tehnične pomoči s posebej izurjenimi specialisti za posamezna področja.«

In ker ni vse zlato, kar se sveti, imajo tako eni kot drugi ob vseh prednostih tudi določene težave. Pri Oplu tako menijo, da se pooblaščeni serviserji srečujejo z nedokončanimi popravili ali s strankami, ki potrebujejo diagnostiko, ki je v nepooblaščenih delavnicah zaradi pomanjkanja opreme in znanja ne morejo izvesti. In potem ostane pooblaščenemu serviserju le, da napako diagnosticira, naredi potrebne meritve, in če je treba, ob pomoči tehničnega centra proizvajalca določi vzrok napake ter šele nato zamenja ali popravi okvarjeni del ali enoto. »Opel Slovenija ima za potrošnike vedno odprta dva komunikacijska kanala za pomoč in pritožbe, na katere se odzovemo in poskušamo olajšati urejanje potreb potrošnikov, kar predstavlja še dodatno možnost, ko želijo potrošniki izraziti svoje skrbi,« še pravi Milica Kopanja iz Opla.

Ker pa je ravno cena, pri pogoju, da je delo dovolj kakovostno opravljeno, eden od elementov, ki privlačijo nove stranke, ne preseneča dejstvo, da je v Sloveniji okoli 1500 uradno registriranih nepooblaščenih serviserjev, poleg njih jih je še precej takšnih, ki delajo na črno. Kakovosten servis pa je danes nekaj, kar lastniki vozil spoštujejo in ostajajo zvesti svojim preizkušenim mojstrom, eden takih, ki si je s svojim delom in strokovnostjo do zdaj nabral že veliko zvestih strank, je tudi serviser Borut Jakše iz Vikrč pri Ljubljani. Pravi, da so njegove storitve za okoli 20 do 30 odstotkov cenejše kot na pooblaščenem servisu. »A kdor želi delati na dolgi rok, bo vlagal v opremo, znanje, delal bo po tovarniških normah in zahtevah. Šolanja so odprtega tipa, opremo lahko kupimo na prostem trgu, verjetno sicer ne dobimo vedno najnovejših stvari ali pa so te za nas, zunanje serviserje, zelo drage. Kakovost dela se kmalu pokaže in lastniki vozil hitro vedo, pri kom se splača servisirati in pri kom ne. Zato mi ne vgrajujemo najcenejših delov, ampak kakovost, ki ustreza standardom tovarne, za kupca pa je potem to vseeno nekoliko ceneje.« Tudi on poziva lastnike vozil, naj ne servisirajo kar kjer koli in pri komer koli, sploh pa ne pri serviserjih, ki ne gredo v korak s časom.