Bertija Rodoška največkrat povezujejo s štajersko zabavno glasbo. Svojo glasbeno pot je res začel v svojem ansamblu v Mariboru, toda kasneje se je pridružil Mladim levom v Ljubljani. Pridružil se jim je, ko je iz zasedbe odšel Tomaž Habe in je Rodošek postal njihov klaviaturist. Mladi levi so bili v tistem času hudo priljubljen, skorajda kulten ansambel, Rodošek pa je za njih napisal pesem Poljubi me in pojdi.

V svoji karieri je napisal več kot 400 skladb, med njimi uspešnice, kot so Toti Presneti za Alfija Nipiča, Tople julijske noči za Ota Pestnerja in Nazdravimo prijateljstvu za New Swing Quartet, starejše generacije pa se spomnijo tudi njegove megauspešnice Nisem tata mata, ki jo je pel Ivek Baranja. Sodeloval je pri nastanku Festivala narečnih popevk, ki si ga je po svojih besedah izmislil zato, da bi Ljubljančanom pokazal, da tudi Štajerci nekaj znajo. Vsem glasbenikom je polagal na srce, da morajo vedno iskati nekaj novega in nikakor ne ponavljati uspešnic iz preteklih let.