Če se peljete po Bavarskem, ne morete zgrešiti neštetih vetrnih elektrarn, ki se impozantno dvigajo proti nebu. In neštetih solarnih farm, ki so v zadnjih dveh desetletjih prekrile južna pobočja te hribovite pokrajine. Nemci so v zadnjih dveh desetletjih korenito spremenili svojo energetsko bilanco. Po zadnjih podatkih država iz obnovljivih virov energije zadovolji že približno tretjino vseh potreb po električni energiji in ta delež naj bi se po ambicioznih načrtih do leta 2050 zvišal na najmanj 80 odstotkov.

Cilj je sam po sebi hvalevreden, vendar Nemcem povzroča nemalo (finančnih) sivih las in vzbuja resne pomisleke o ekonomski dobrobiti tako imenovanega energetskega obrata – Energiewende. Energetska revolucija se je izkazala za precej dražji šport, kot so si Nemci sprva predstavljali, obsežne subvencije pa se niso prelile v učinkovitejše tehnologije. Vsaj ne v nemški industriji. Medtem ko cene električne energije na veleprodajnih trgih upadajo, nemška gospodinjstva iz leta v leto na položnicah videvajo vse višji prispevek za obnovljive vire energije. Od leta 2000 do danes se je cena kilovatne ure električne energije podražila že za skoraj dvakrat.

Kaj se dogaja? Ali ne bi morala iti obnovljiva prihodnost z roko v roki z nižjimi stroški za potrošnike? Konec koncev sta veter in sonce zastonj… Kje v procesu se je zataknilo, da je električna energija iz obnovljivih virov za končnega potrošnika toliko dražja od energije iz klasičnih virov energije?