Drugo lepo naključje je bilo, da je Riley – na čigar stoto obletnico smrti je bil republikanski guverner Indiane izbran za Trumpovega podpredsednika – ime dobil prav po Jamesu Whitcombu, guvernerju Indiane, dobrem družinskem prijatelju Rileyjevih in, seveda, ognjevitem demokratu.

Pesnik James Whitcomb Riley je nam, na tej strani sveta, bolj ali manj povsem neznan, čeprav je neki njegov humoren verz preplaval Atlantik in prišel do Evrope, kjer ga vsi citirajo in parafrazirajo, nihče pa ne ve, čigav v resnici je. »When I see a bird that walks like a duck, and swims like a duck, and quacks like a duck, I call that bird a duck,« je napisal duhoviti Američan, verz pa je prišel v urbani besedni zaklad 20. stoletja in kot svetovni ljudski rek preživel do danes: »Ko vidim ptico, ki hodi kot raca, plava kot raca in se oglaša kot raca, ji jaz rečem raca.«

Tretje lepo naključje