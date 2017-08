Dopinški suspenz Pjatihove je stopil v veljavo 15. decembra 2016, z datumom začasnega suspenza, so še sporočili iz Casa (.pdf). Pjatihova, ki so ji dokazali uporabo anaboličnih steroidov, je tako izgubila tudi vse naslove in dosežke v obdobju med 6. julijem 2013 in 15. decembrom 2016.

A da vse skupaj spada v kategorijo 'saj ni res, pa je', pove dejstvo, da je Rusinja že tako in tako sprva na SP leta 2007 v troskoku končala na četrtem mestu; torej tik pred Šestakovo, a je do bronaste kolajne prišla za zeleno mizo po diskvalifikaciji Grkinje Chrysopiyi Devetzi zaradi dopinga. Sedaj bo bronasto odličje v troskoku z gromozanskim zamikom bržčas prejela Šestakova, ki je bila na prvenstvu peta. Danes 38-letna slovenska atletinja srbskega rodu je takrat skočila 14,72 metra.