Islamski fanatiki so vozila v Evropi začeli uporabljati kot orožje decembra 2014, ko so v Franciji s kombijem »napadli« božično tržnico v Nantesu, z osebnim avtom pa pešce na pločniku v Dijonu. Ranjenih je bilo dvajset ljudi. Tudi tretji napad te vrste se je zgodil v Franciji. 14. julija 2016, ko je v Franciji največji državni praznik, Dan Bastilje, je Tunizijec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel s tovornjakom zapeljal v množico ljudi na Promenade des Anglais v Nici. Ubil je 86 ljudi. Prav tako Tunizijec Anis Amri je decembra 2016 prav tako s tovornjakom napadel božično tržnico Breitscheidplatz v Berlinu. 22. marca letos je bil tarča prvega od treh letošnjih napadov z vozilom London: džihadist je s terencem zapeljal v pešce na Westminstrskem mostu. Ubil je štiri ljudi in potem do smrti zabodel policista v bližini parlamentarne palače, preden ga je ustrelil telesni čuvaj enega od ministrov. Tri tedne kasneje, 7. aprila letos, je uzbekistanski državljan Rakhmat Akilov v švedski prestolnici Stockholmu s tovornjakom zapeljal v trgovski center in ubil pet ljudi. Junija letos so privrženci samooklicane Islamske države z vozili spet – dvakrat - napadli London. 3. junija je bil tarča spet most, tokrat Londonski most. Trije džihadisti so s kombijem podirali pešce na pločniku mosta, potem pa mimoidoče napadli z noži. Ubili so osem ljudi. 19. junija so bili tarče napade muslimanski verniki pred mošejo v parku Finsbury. Napadalec, ki je s kombijem zapeljal vanje, je ubil enega izmed njih. 9. avgusta letos je bil tarča Pariz. Napadalec je z osebnim avtom zapeljal v skupino vojakov in jih šest ranil. Četrtkov napad v Barceloni je izpeljal verjetno en sam napadalec v najetem kombiju, s katerim je poskušal pokositi čim več ljudi na Las Ramblas, glavni aveniji v katalonskem glavnem mestu, ki je dolga 1,2 kilometra. Ubil je trinajst ljudi, ranil jih je več kot osemdeset. Policija ga še vedno išče. Včeraj, v mestu Cambrils, 130 kilometrov južno od Barcelone, je pet džihadistov, z osebnim avtom »napadlo« sprehajalce na obalni promenade. Ranili so šest sprehajalcev in enega policista, preden je policija v strelskem obračunu ubila vseh pet napadalcev.

Civilisti, posebno v prazničnem in počitniškem času in na krajih, na katerih je vedno veliko ljudi, posebno turistov, so najbolj »mehka« tarča napadov z vozili, ki jih je tako rekoč nemogoče preprečiti. V Britaniji, posebno v Londonu, so na številnih krajih, ki jih varnostne službe ocenjujejo kot najbolj verjetne tarče, postavili nove betonske ovire. Teh ne morejo postaviti vsepovsod. Veliko se govori o posebnem preverjanju ljudi, ki najemajo kombije, a varnostne službe, ne samo v Britaniji, ampak povsod po Evropi, se zavedajo, da ne morejo narediti veliko, kaj šele vsega, da bi pravočasno odkrili ljudi, ki ubijajo na ta način in preprečili napade te vrste. »Orožja« (vozila) so vsepovsod dosegljiva. Lahko jih najamejo, kupijo in ukradejo. Za napade ne potrebujejo posebnega načrtovanja, urjenja in usklajevanja, kar vse pomeni, da jih varnostno-obveščevalne službe zelo težko odkrijejo in preprečijo te napade, posebno, če gre za osebe, ki jih ne nadzirajo. Čeprav Islamska država napadalce razglaša za svoje »vojake« – tudi tega iz Barcelone –, ti največkrat nimajo nobene neposredne povezave z njo, ki jih samo »navdihuje« za napade. Z napadalci, oboroženimi s tovornjaki, kombiji in osebnimi avti, ki lahko napadejo kadar koli in kjer koli in s čemer koli na štirih kolesih, so tudi najboljši policijski in vojaški specialci in najboljše varnostno-obveščevalne službe žal videti precej nemočni.