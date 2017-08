Novomeški policisti so se pohvalili z bogato žetvijo prepovedane rastline konoplja na območju Dolenjske in Posavja. V okolici Novega mesta so pri 35-letnem osumljencu našli in zasegli 221 rastlin konoplje, visoke med 80 in 120 centimetrov. V okolici Trebnjega so odkrili nasad z 930 sadikami konoplje, visokimi okoli enega metra. V okolici Brežic pa so med hišno preiskavo našli in zasegli 234 rastlin konoplje. V Brežicah so 51-letni osumljenki zasegli en kilogram že lepo posušene in zapakirane »trave«. Zasegli so tudi več digitalnih tehtnic in pripomočke za gojenje prepovedanih drog. Policisti in kriminalisti s preiskavami nadaljujejo.

Uspešni na področju odkrivanja prepovedanih drog pa so bili tudi domžalski policisti, ki so bolj ali manj po naključju pri 32-letnici skupaj zasegli kilogram heroina, ki ga je imela lepo zapakiranega v dve prazni litrski plastenki. Žensko so namreč ustavili pri redni kontroli prometa ter malce pokukali še v notranjost vozila... Droga bi bila odvisno od čistosti na trgu vredna od 15 tisoč evrov naprej. Osumljenko so s kazensko ovadbo privedli do preiskovalne sodnice, ki je zanjo odredila pripor.