Pred tem je to uspelo Uweju Kruppu s Coloradom (1996) in Detroitom (2002), Dennisu Seidenbergu z Bostonom (2011) in v zadnjih dveh sezonah Tomu Kühnhacklu s Pittsburghom.

Deutsche Welle poroča, da bo Draisaitl odslej prejemal enako plačo kot kapetan ekipe Tampa Bay Lightning Steve Stamkos. Očitno je mladi Nemec prepričal generalnega menedžerja ekipe Petra Chiarellija, ki je pred tem poskrbel, da je v ekipi ostal prvi zvezdnik Connor McDavid. Draisaitl je v rednem delu lanske sezone dosegel 29 zadetkov in k temu dodal 48 podaj. V končnici je nato na trinajstih tekmah šestkrat zadel in desetkrat asistiral. Oilers so z novo bogato pogodbo nakazali, da verjamejo v uspeh ekipe, ki si bo v naslednjih letih prizadevala osvojiti Stanleyjev pokal.

»O odhodu drugam sploh nisem razmišljal. Želel sem ostati v Edmontonu, tu se počutim zelo dobro. Menim, da smo super skupina fantov, ki gradi nekaj posebnega,« je povedal nemški as za NHL.com. Ob podpisu pogodbe je svoje zadovoljstvo in čestitke izrazil tudi nemški selektor Marco Sturm, ki pa glede na nedavne dogodke najbrž ne bo mogel prav pogosto računati na usluge Draisaitla. Nemški center bi bil izredno pomemben člen že na prihajajočih olimpijskih igrah februarja v Pjongčangu, a zaenkrat se to najverjetneje ne bo zgodilo.