Zapisala je »Želim si, da bi Trumpa umorili!« (ang. »I hope Trump is assassinated!« op.p.«). Objavo je sicer kmalu zatem odstranila, a ljudje so si shranili zaslonsko sliko z izbrisano vsebino in jo objavili na twitterju.

Senatorka je objavo že obžalovala, vendar še vedno ostaja jezna na predsednika. Svojo nepremišljeno misel na facebooku je zapisala v odziv na Trumpove komentarje o nasilju in rasizmu v napadu v Charlottesvillu. »Na facebooku sem objavila nekaj, česar ne bi smela in za to mi je žal,« je Maria Chapelle Nadal povedala za televizijski kanal KMOV. »Ne bom pa nehala izpostavljati tega, kar je mojo jezo povzročilo v prvi vrsti,« je še dodala.

Tajna služba je povedala, da že preiskujejo ozadje senatorkine objave. Medtem pa demokrati iz zvezne države Missouri Chapelle-Nadalovo že nagovarjajo k odstopu, česar pa senatorka vsekakor ne misli storiti.