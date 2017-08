Priznana in cenjena preiskovalna novinarka Kim Wall, ki je v svoji karieri med drugim pisala za New York Times, Guardian in Vice, je najverjetneje mrtva, meni policija.

Wallova je nazadnje pisala zgodbo o danskem poslovnežu in izumitelju Petru Madsenu, ki je v svoji domovini slaven zaradi izumiteljskih podvigov na področju podmornic in raket. Pred leti je s pomočjo množičnega financiranja (ang. crowdfunding) zbral dovolj sredstev za izgradnjo lastne podmornice. Wallova je pisala novinarski prispevek o največji doma narejeni podmornici.

Z Madsenom sta bila dogovorjena v četrtek v večernih urah v pristanišču v Koebenhavn, kjer sta se vkrcala na njegovo podmornico. Kasneje je njen fant policiji sporočil, da se s podmornice ni vrnila.

Kaj se je dogajalo na podmornici in kaj se je zgodilo z novinarko, ni jasno. Madsen trdi, da nima nič z njenim izginotjem in da se je s podmornice izkrcala kmalu po izplutju, sam pa je nadaljeval pot.