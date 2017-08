Podjetja že dolgo zbirajo in obdelujejo podatke našega vedenja na spletu in tudi v fizičnem svetu. Google in Facebook nam s temi podatki ponujata ciljane oglase, trgovine pa na podlagi kartic zvestobe preučujejo nakupovalne navade. Dostopa do podatkov o našem zdravju ali naših rizičnih aktivnostih se ne bi branile zavarovalnice ali banke, včasih se do njih želijo dokopati tudi delodajalci.

Konec lanskega aprila je bila v EU zato sprejeta splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR - general data protection regulation), v veljavo pa bo stopila 25. maja prihodnje leto. Glavni cilj uredbe, ki bo veljala v vseh državah članicah EU, je poenotiti pravila o varovanju podatkov prebivalcev Unije in predvsem uvesti strožja pravila glede preglednosti in varnosti