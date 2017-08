21. avgust bo za mnoge zemljane povsem običajen dan, delovni ponedeljek. Toda onkraj luže bo nekdo odpiral šampanjce in se neizmerno veselil. Ta nekdo je Španec Rafael Nadal, čisto običajen dan pa bo zanj pomenil, da je znova postal številka ena svetovnega tenisa. Po številnih težavah s poškodbami, ko se je veliko špekuliralo tudi o njegovem morebitnem koncu kariere, to skorajda meji na nemogoče, toda 31-letni profesionalec je v svoji karieri že neštetokrat dokazal, da je velik borec.

Biti številka ena mu seveda ni tuje. Prvič je svet pokoril 18. avgusta 2008, nazadnje 6. junija 2014, skupno pa je bil najboljši 141 tednov. O njegovi karieri največ povedo številke. Dobil je kar 82,4 odstotka vseh dvobojev, ki jih je odigral (razmerje zmag in porazov 854:183), slavil je zmago na 73 turnirjih, od tega 17 na velikih slamih, in samo z nagradami zaslužil 86,2 milijona ameriških dolarjev, od tega 7,4 milijona v letošnjem letu. »Biti znova številka ena je zame nekaj posebnega. Veliko se je zgodilo v času, ko sem bil nazadnje na tem mestu. Poškodbe in mnogi težki trenutki. Toda start in ljubezen do tenisa sta me gnala naprej. Poskušam uživati in se skoncentrirati na nastope, ki me še čakajo,« je povedal Nadal, ki ni mogel skriti nasmeha. Na turnirju v Cincinnatiju bi se namreč za položaj številke ena moral boriti z ramo ob rami s Švicarjem Rogerjem Federerjem, a je ta nastop zaradi poškodbe hrbta odpovedal in številko ena brez boja prepustil tekmecu.

Še lani je moral Nadal sezono zaradi poškodbe zapestja končati predčasno, zadnji dvoboj pa je gladko izgubil proti Srbu Viktorju Troickemu. Ko se je na turnejo vrnil januarja letos, je bilo vprašanj veliko več kot odgovorov. Nato se je že na odprtem prvenstvu Avstralije uvrstil v finale, kasneje pa slavil že desetič v karieri na njemu tako ljubih treh turnirjih, v Barceloni, Monte Carlu in Parizu. »Sezona je odlična, boja z Rogerjem pa seveda ni konec. Če bom želel zadržati številko ena, bom moral biti še nekaj mesecev v izjemni formi. Bomo videli,« se zaveda Rafa, ki je profesionalec že 16 let.