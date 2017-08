S šestim in sedmim obračunom, ki ju čakata danes in jutri v Tel Avivu, se priprave slovenske košarkarske reprezentance na evropsko prvenstvo, ki se začne 31. avgusta, prevešajo v sklepni del. Izbranci selektorja Igorja Kokoškova bodo po prihodu iz Izraela odigrali le še domača obračuna proti Hrvaški, nato pa jih že čaka pot na Finsko v Helsinke, kjer bodo tekme skupine A prvenstva stare celine. Na današnjem preizkusu proti Izraelu (ob 15. uri) in jutrišnjem proti Turčiji (ob 19. uri) bi tako reprezentanca že morala prikazati boljšo pripravljenost in uigranost, a jasno je, da mora biti na vrhuncu moči šele takrat, ko bo najbolj pomembno.

Da v dosedanjem delu priprav Slovenija z igrami ni navdušila, se v taboru reprezentance še kako dobro zavedajo. A večjih skrbi jim za zdaj to ne povzroča. Razlogov za to je več. V prvi vrsti zato, ker selektor Igor Kokoškov marsikatero stvar v igri skriva. V današnji digitalni dobi, ko je vsak obračun praktično takoj po koncu že dostopen na spletu, bi namreč igra z razprtimi kartami Sloveniji precej bolj škodila kot koristila. Srbski strokovnjak je prav iz tega razloga na dosedanjih pripravljalnih obračunih minutažo razporejal med vse igralce, čeprav je jasno, da jih bo le osmerica ali deveterica nosila glavno breme na evropskem prvenstvu. Ob tem je treba izpostaviti še dejstvi, da je udarna slovenska trojica Goran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph (Američan je včeraj tudi uradno prejel slovensko državljanstvo) skupaj le nekaj dni in je bila družno na parketu le pri nedeljski zmagi proti Ukrajini ter da številni posamezniki še iščejo pravo strelsko formo, med njimi prav kapetan Dragić, a so hkrati že nakazali, da ta ni daleč stran. Roke bi morale biti tako bolj mirne in natančne že v Tel Avivu, kjer Slovenije ne čaka lahko delo. Izrael v pripravljalnem obdobju na šestih obračunih namreč sploh še ni klonil (po dvakrat je ugnal Romunijo in Veliko Britanijo ter ob tem še Finsko in Rusijo), medtem ko je Turčija dvakrat zmagala (Švica, Češka) in ravno tolikokrat izgubila (Finska, Italija).

Prisotna gromozanska želja po uspehu

»Dosedanje predstave niso bile perfektne in verjetno ne bodo do samega prvenstva, a najbolj pomembno je, da je v igri prisotna gromozanska želja po uspehu. Pristop vsakega posameznika tako na treningih kot tekmah niti za trenutek ni pod vprašajem, kar je velik kapital pred začetkom evropskega prvenstva. Sicer pa vemo, kaj nam je do zdaj povzročalo največ preglavic. Predvsem smo napake delali v obrambi pri prevzemanjih, v napadu pa še nismo povsem natančno izvajali akcij. Padala nam je tudi koncentracija, kar je bilo do zdaj morda še razumljivo, a bo moralo biti tega vse manj,« pred pripravljalnim turnirjem v Tel Avivu razmišlja branilec Jaka Blažič. Slovenska reprezentanca je na vseh dosedanjih obračunih imela podporo navijačev, tudi v Opatiji, zato novopečeni član španske Andorre izpostavlja, da bosta obračuna proti Izraelu in Turčiji pomembna tudi v tem pogledu. »Zagotovo bo občutek drugačen. Pomembna bo naša reakcija in tudi motivacija. Lažje je namreč igrati, ko imaš podporo svojih navijačev. To bo dobra izkušnja pred tekmami na Finskem.«

Blažič je do zdaj zagotovo eden izmed največjih dolžnikov v reprezentanci. 27-letni Blejec je bil sicer proti Ukrajini s 14 točkami najboljši strelec Slovenije, a so njegove predstave še daleč od tistega, kar pričakuje selektor, navijači in tudi sam. Ob odsotnosti Zorana Dragića bo njegov prispevek na evropskem prvenstvu morda celo ključnega pomena za reprezentanco. »Vem, da moram v igro prinesti energijo, ki jo je sicer Zoki. A njega je v popolnosti težko nadomestiti, saj je bil pomemben tudi zunaj terena. Smo pa po drugi strani dobili Luko Dončića in Anthonyja Randolpha. Imamo močno reprezentanco, a se nekateri še lovimo. Če se bomo vsi prilagodili na vlogo, ki jo od nas zahteva selektor, in podredili ekipi, lahko pridemo do odmevnega rezultata.«