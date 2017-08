Po kar dveh mesecih premora bodo slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah prihodnji teden vstopili v drugi del sezone. Najprej bodo tekmovali na državnem prvenstvu v slalomu v Celju, kjer letos praznujejo 70 let kajakaštva. Nato bosta zadnji dve tekmi letošnje sezone svetovnega pokala v slalomu v Ivrei v Italiji od 1. do 3. septembra in v Seu d'Urgellu v Španiji od 8. do 10. septembra. Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo od 26. septembra do 1. oktobra v Pauju v Franciji. Da bi se čim bolje pripravili na najpomembnejšo tekmo sezone, je bila slovenska reprezentanca minule dni na treningu prav v Pauju. Peter Kauzer, Luka Božič in Urša Kragelj so bili tako zagnani, da so priprave na progi, ki je na francoski strani Pirenejev, podaljšali za pet dni.

»Čeprav je tekmovalni premor dolg dva meseca, časa za dopust še ni bilo. Kadar je pred menoj še glavna tekma sezone, se ne morem povsem sprostiti, zato sem imel le en teden aktivnega počitka. Šele tekme bodo pokazale, če sem dobro stopnjeval formo. Zadnji dve tekmi sezone sta na meni zelo ljubih prizoriščih pod Pireneji, saj sem v Seu d'Urgellu in Pauju dosegal zelo lepe uvrstitve. V Ivrei sploh še nisem tekmoval, a na posnetkih sem videl, da je voda zelo divja, kar je po mojem okusu. Ko sem bil na pripravah v Pauju, sem se tudi spomnil, da se tekma zame konča z velikim uspehom, ali pa naredim veliko napako,« je pojasnil kajakaš Peter Kauzer, ki veliko pozornosti namenja tudi opremi. Ker v prvem delu sezone na evropskem prvenstvu in treh tekmah svetovnega pokala ni dosegel želenih uvrstitev na zmagovalni oder, se je znova usedel v čoln, s katerim je pred dobrim letom dni v Riu de Janieru postal olimpijski podprvak. Ker se je v njem dobro počutil, je že naročil nov čoln po enakih merah, kot je bil olimpijski.

V skupnem seštevku svetovnega pokala so po treh tekmah kar trije slovenski kanuisti med najboljšo deseterico. Benjamin Savšek je na tretjem mestu, potem ko je na vseh tekmah le za nekaj stotink zgrešil zmagovalni oder. »Dva meseca premora mi nista ustrezala, saj sem ravno dobro ujel ritem. Drugi del sezone bo še pomembnejši, saj se bodo na zadnji tekmi svetovnega pokala delile dvojne točke, na svetovnem prvenstvu pa kolajne,« je izpostavil Benjamin Savšek. Luka Božič se je po stresnem prvem delu sezone dobro spočil in potrdil vzpon forme. Anže Berčič si želi, da bi na tekmah pokazal takšne vožnje kot jih na treningih.

Potem ko je moški del reprezentance na prvih treh tekmah svetovnega pokala ostal brez stopničk, so čast slovenskih krotilcev brzic reševala dekleta. Kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj sta se zavihteli na oder za zmagovalce. Kragljeva je med vsemi reprezentanti preživela največ dni na treningu v Pauju, saj je porabila denar, ki je ostal, potem ko pozimi ni bila na treningu v Združenih arabskih emiratih. »Proga v Pauju je zelo zahtevna, veliko je pasti, kjer lahko izgubiš čas, zato jo je treba dobro spoznati. Rada imam zahtevne proge. Bolj ko je voda divja, bolj mi je všeč,« je povedala Primorka Urša Kraglej. Eva Terčelj je bila med poletjem mirna, potem ko je na tretji tekmi svetovnega pokala končno ujela zmagovalni oder.